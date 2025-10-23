Firma española abrirá planta azucarera en Paraguay con inversión de 42 millones de dólares

Asunción, 23 oct (EFE).- La corporación española Savilcon Group construirá una planta de producción de azúcar en el departamento de Guairá, en el este de Paraguay, un proyecto que requerirá una inversión estimada de 42 millones de dólares y prevé generar entre 200 y 250 empleos directos y mil indirectos, informó este jueves el Ministerio paraguayo de Industria y Comercio (MIC) en Asunción.

La decisión la dio a conocer el presidente de Savilcon Group, Pierre Guillén, en un encuentro que sostuvo con el viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones en Paraguay (Rediex), Javier Viveros, quien visitó la sede de la compañía en España.

«Ya contamos con la licencia medioambiental y estamos próximos a solicitar la licencia de obra. Nuestra meta es iniciar la construcción del ingenio después de las fiestas de fin de año», afirmó Guillén, citado en la nota.

El proyecto ocupará 41 hectáreas en el distrito (municipio) de Borja y contará con «tecnología de última generación», para alcanzar una «eficiencia de molienda superior al 90 %», señaló el ejecutivo.

Según el MIC, la planta tendrá una capacidad de molienda de 2.500 toneladas diarias y destinará el 70 % de su producción a la exportación, como parte de un acuerdo alcanzado con el grupo agroindustrial Wilmar, uno de los principales de Asia, con sede en Singapur.

«El 30 % restante de la producción abastecerá al mercado local», agregó la entidad oficial. EFE

