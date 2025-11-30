Firpo, Águila, Alianza y Cacahuatique se inscriben en las semifinales de Liga salvadoreña

1 minuto

San Salvador, 22 nov (EFE).- Luis Ángel Firpo, Cacahuatique, Águila y Alianza se clasificaron para las semifinales del Torneo Apertura salvadoreño.

Luis Ángel Firpo parte como principal favorito al título tras superar a Platense con un global de 8-2.

Los Pamperos del Firpo, que concluyeron la fase regular en la cima de la clasificación, golearon por 6-2 al Platense, que sumado a la victoria de visita por 0-2 en la ida le valió el pase a las semifinales.

La sorpresa de los cuartos de final la dio el Cacahuatique al eliminar de visita al Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) en una tanda de penaltis por 3-1.

Los Fastanecos, uno de los clubes más laureados de El Salvador, desperdiciaron la ventaja que traían del juego de ida, que ganaron por 2-3 de visita.

Águila se impuso de visita por 0-2 a Isidro Mepatán, club al que en la ida le ganó por 2-1.

En una reedición de la última final del fútbol salvadoreño, el actual campeón Alianza dejó en el camino al Municipal Limeño, subcampeón, por 3-0.

Con estos resultados, en las semifinales se enfrentarán el Luis Ángel Firpo contra el Águila y Alianza con el Cacahuatique.

La serie particular entre Firpo y Águila en la etapa regular se inclinó a favor de los Pamperos con una victoria y un empate, mientras que el Alianza derrotó en dos ocasiones al Cacahuatique. EFE

hs/hbr