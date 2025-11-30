Firpo, Águila, Alianza y Cacahuatique se inscriben en las semifinales de Liga salvadoreña
San Salvador, 22 nov (EFE).- Luis Ángel Firpo, Cacahuatique, Águila y Alianza se clasificaron para las semifinales del Torneo Apertura salvadoreño.
Luis Ángel Firpo parte como principal favorito al título tras superar a Platense con un global de 8-2.
Los Pamperos del Firpo, que concluyeron la fase regular en la cima de la clasificación, golearon por 6-2 al Platense, que sumado a la victoria de visita por 0-2 en la ida le valió el pase a las semifinales.
La sorpresa de los cuartos de final la dio el Cacahuatique al eliminar de visita al Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) en una tanda de penaltis por 3-1.
Los Fastanecos, uno de los clubes más laureados de El Salvador, desperdiciaron la ventaja que traían del juego de ida, que ganaron por 2-3 de visita.
Águila se impuso de visita por 0-2 a Isidro Mepatán, club al que en la ida le ganó por 2-1.
En una reedición de la última final del fútbol salvadoreño, el actual campeón Alianza dejó en el camino al Municipal Limeño, subcampeón, por 3-0.
Con estos resultados, en las semifinales se enfrentarán el Luis Ángel Firpo contra el Águila y Alianza con el Cacahuatique.
La serie particular entre Firpo y Águila en la etapa regular se inclinó a favor de los Pamperos con una victoria y un empate, mientras que el Alianza derrotó en dos ocasiones al Cacahuatique. EFE
