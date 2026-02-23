Firpo, del costarricense Solano, le quita el liderato a FAS con gol del paraguayo Ferreira

San Salvador, 22 feb (EFE).- El Luis Ángel Firpo, dirigido por el costarricense Marvin Solano, despojó este fin de semana del liderato al Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), del mexicano Adrián Sánchez, en la novena jornada del torneo Clausura de El Salvador.

Los de Solano, en su casa, perdían por 2-0 ante el Hércules, del argentino Daniel Corti, y remontaron el marcador con un gol del paraguayo Marcelo Ferreira.

Los otros tanto llevaron la firma de los salvadoreños Nelson Díaz y Herson Rodríguez para el Firpo, y por parte del Hércules los anotadores fueron Melvin Urbina y Diego Rosales.

El marcador final fue de 3-2 a favor de los Toros, actuales campeones nacionales, con lo que suman 20 puntos para dejar abajo a los Tigrillos del FAS y a los Emplumados del Águila, que se posicionan en el segundo y tercer lugar con 18 unidades cada uno.

El FAS, del mexicano Sánchez, vencieron de visita por 0-1 al Cacahuatique del argentino Ángel Piazzi y que ha tenido bajos y altos en el torneo. Los de Piazzi se quedan en el octavo puesto con 12 puntos por debajo del Municipal Limeño.

El Águila, dirigido por el mexicano Juan Carlos Chávez, derrotó de visita por 0-1 al Inter FA, comandados por el costarricense Luis Marí, con lo que se quedan en el cuarto lugar con 17 unidades.

En el quinto lugar se encuentra Alianza, del argentino Ernesto Corti, tras derrotar en casa por 1-0 al Municipal Limeño.

En la lucha de goleadores, el delantero salvadoreño Emerson Mauricio, del Inter FA, lidera con 10 tantos, le sigue el brasileño Alesson Henrique Ferreira (Cacahuatique) y el colombiano Carlos Bogotá (Platense) con 5 tantos, cada uno. EFE

