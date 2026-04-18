Fiscalía de Ciudad de México admite que tardó en ir a edificio donde hallaron joven muerta

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Ciudad de México, 17 abr (EFE).- La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, admitió este viernes que hubo un retraso en las diligencias para acudir al edificio donde fue hallada sin vida la joven Edith Guadalupe Valdés, pese a que su desaparición había sido denunciada horas antes y ya se contaba con la ubicación del inmueble.

En conferencia de prensa, la fiscal detalló que la denuncia fue presentada alrededor de la 1:00 (8:00 GMT) del 16 de abril, pero no fue sino hasta la tarde de ese día cuando autoridades acudieron al inmueble, un lapso que es investigado para determinar si hubo retrasos en la atención.

«Los hechos son claros. La familia denunció en la madrugada del 15 al 16, había ya un domicilio ubicado y no fue hasta la tarde del otro día en que se acudió a dicho domicilio», reconoció.

La joven fue localizada sin vida en el sótano del edificio, oculta bajo un montículo de arena, luego de que previamente se encontraran objetos personales vinculados a ella, agregó la fiscal.

Además, indicó que existen indicios de que la víctima murió a causa de golpes, y confirmó que ya hay una línea de investigación para ubicar al probable responsable y que no hay registro de que la mujer haya salido del edificio.

Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, había acudido al inmueble en busca de trabajo el pasado miércoles, el mismo día de su desaparición.

Tras su localización sin vida, familiares se manifestaron y bloquearon la vía frente al edificio, donde denunciaron que reportaron su desaparición desde ese día y acusaron a autoridades de retrasar la búsqueda, negar el acceso a cámaras de vigilancia y solicitarles dinero para agilizar la investigación.

Sobre las acusaciones de corrupción por parte de la familia, la fiscal afirmó que estos son considerados «muy graves e inaceptables», por lo que se dio intervención a asuntos internos y se ordenó la separación del personal involucrado mientras avanzan las indagatorias.

El caso se investiga como feminicidio y, aunque la Fiscalía asegura tener un probable responsable en la mira, la investigación también se centra en lo ocurrido en las horas en que, pese a contar con la ubicación del inmueble, no se acudió al lugar.

La fiscal añadió que también se investiga si el caso está relacionado con un posible esquema de trata de personas.

En México, cerca de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte de estos casos se investiga como feminicidio, de acuerdo con cifras oficiales que señalan que entre 2018 y 2025 se registraron más de 26.600 homicidios de mujeres, de los cuales solo 6.781 fueron perseguidos bajo ese delito. EFE

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