Fiscalía llama a juicio a excanciller colombiano Álvaro Leyva por contrato de pasaportes

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Bogotá, 8 abr (EFE).- La Fiscalía General de Colombia llamó este miércoles a juicio al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato en la licitación de pasaportes, un polémico proceso que llevó a su salida del cargo en enero de 2024 y también condujo a la renuncia de la excanciller Laura Sarabia.

Según la Fiscalía, Leyva expidió actos administrativos presuntamente contrarios a la ley al declarar desierta en 2023 la licitación para fabricar y expedir pasaportes, pese a que la unión temporal encabezada por la empresa privada Thomas Greg & Sons obtuvo el mayor puntaje y cumplía con los requisitos exigidos.

El proceso buscaba adjudicar un contrato que esa misma empresa venía ejecutando desde hacía 17 años y al que se presentó como único oferente.

Leyva, de 83 años, decidió anular la licitación al considerar que no había condiciones de libre competencia, pero los organismos de control sostienen que, aun con un solo proponente, el proceso podía adjudicarse si cumplía los requisitos, como ocurrió en este caso.

La decisión desató una controversia jurídica y administrativa sobre el modelo de expedición de pasaportes en Colombia y abrió un pulso con la empresa, que además provocó la renuncia de dos cancilleres, Leyva y Sarabia.

Tras el fracaso de una conciliación, Thomas Greg & Sons demandó al Estado por cerca de 117.000 millones de pesos (unos 31,7 millones de dólares).

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General (Ministerio Público) destituyó e inhabilitó a Leyva por 10 años para ejercer cargos públicos, sanción confirmada en segunda instancia en septiembre de 2025 al considerar que el exfuncionario «desconoció los principios de la contratación estatal».

La audiencia de acusación contra Leyva está prevista para el próximo 23 de abril y estará a cargo de la magistrada Blanca Barreto, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

El caso sucede en medio de una crisis sobre el modelo de expedición de pasaportes en Colombia, en momentos en que el país ya inició la transición hacia un esquema estatal liderado por la Imprenta Nacional en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal.

Mientras se consolida el nuevo modelo, el Gobierno ha tenido que prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons para evitar un desabastecimiento, por lo que la compañía seguirá encargada de la expedición de pasaportes al menos hasta este mes. EFE

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