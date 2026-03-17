Fiscalía pide subir pena para israelí que colaboró con Irán y teme que fenómeno se expanda

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Jerusalén, 17 mar (EFE).- La Fiscalía israelí presentó este martes un recurso al Tribunal Supremo del país para pedir un aumento de la pena de 3 años de cárcel que pesa actualmente sobre Elimelech Stern, condenado por colaborar con Irán, para evitar el fomento de «este fenómeno» que podría «poner en peligro al Estado de Israel».

En una apelación interpuesta por la Fiscalía del Estado, se argumenta que la pena impuesta a Stern -condenado por contactar con un agente extranjero iraní y conspirar para proferir amenazas- es «excesivamente indulgente y no refleja adecuadamente la gravedad de los hechos ni el riesgo para la seguridad que conllevan».

«El fenómeno de los intentos de reclutamiento de agentes israelíes por parte de Irán exige una respuesta punitiva firme e inflexible, que refleje tanto su extrema gravedad como la necesidad imperiosa de disuadir a muchos de caer en la tentación de los intentos de reclutamiento», subraya la Fiscalía en un comunicado.

Según la acusación, Stern, que fue sentenciado por los delitos que se le imputaban, mantuvo contacto durante años con un individuo que actuaba en nombre de la inteligencia iraní, llevó a cabo diversas misiones a cambio de dinero e incluso reclutó a otros para realizar algunas de ellas.

El de Stern es, según el ministerio público israelí, el primero de una serie de procesos judiciales en los que ciudadanos israelíes han sido acusados ​​de delitos contra la seguridad, relacionados con el contacto con elementos iraníes después de la operación Espadas de Hierro, lanzada por Israel en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

«Este preocupante fenómeno se está extendiendo como parte de los esfuerzos iraníes por reclutar agentes y obtener información de inteligencia utilizando a ciudadanos israelíes», asegura la Fiscalía. EFE

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