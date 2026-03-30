Fiscalía registra vivienda de expresidente Arce de Bolivia por caso de supuesta corrupción

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La Paz, 30 mar (EFE).- La Fiscalía de Bolivia allanó este lunes la vivienda en La Paz del expresidente Luis Arce, dentro de un proceso judicial de legitimación de ganancias ilícitas abierto en la región oriental de Santa Cruz contra el exmandatario, que está en prisión preventiva por otro caso junto, al que también vinculan a sus tres hijos.

La pesquisa se efectuó desde la mañana de hoy en un edificio de la céntrica zona de Miraflores en La Paz, a cargo del fiscal Néstor Tórrez, de la jurisdicción de Santa Cruz, como parte de un proceso contra «toda la familia» del expresidente Arce (2020-2025), según indicó el funcionario.

«Se ha podido colectar documentación en gran cantidad, respecto a bienes y movimientos financieros, dispositivos y computadoras portátiles y dinero por más de 100.000 bolivianos (14.413 dólares)», dijo Tórrez a los medios al concluir la pericia.

También indicó que el material será procesado y que posteriormente se citará a «todos los testigos» del caso.

Arce cumple detención preventiva desde el pasado 12 de diciembre por presuntas responsabilidades en malos manejos en un fondo de proyectos indígenas cuando fue ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

La causa abierta en la Fiscalía de Santa Cruz por legitimación de ganancias ilícitas corresponde a otro caso en el que, además del exjefe de Estado, están incluidos sus hijos Luis Marcelo, Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira.

De los tres hermanos, Marcelo Arce fue detenido el pasado 18 de marzo y enviado con prisión preventiva dos días después al penal de Palmasola, en Santa Cruz.

En esa ocasión, el fiscal Tórrez precisó que Marcelo Arce, “conjuntamente con su núcleo familiar”, utilizó recursos económicos para adquirir distintos bienes en La Paz y Santa Cruz, además de realizar transacciones en el sistema financiero que fueron observadas.

Cuando fue detenido, Marcelo Arce fue señalado por el Gobierno de Rodrigo Paz de supuestamente hacerse pasar como funcionario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El presidente de YPFB, Yussef Akly, mencionó que el entorno familiar del expresidente Arce fue causante de un supuesto desfalco de 1.000 millones de bolivianos (144 millones de dólares) y apuntó a Marcelo Arce como parte de una estructura criminal causante de ese daño económico.

Además, Rafael y Camila Arce, cuyo paradero es desconocido, son investigados desde 2024 por la obtención de un préstamo por 9,1 millones de dólares, realizado en seis operaciones con una misma entidad bancaria en octubre de 2021, cuando ambos tenían 25 y 20 años, respectivamente.

Según la investigación, ese dinero fue utilizado para adquirir en Santa Cruz una propiedad de 2.187 hectáreas para un proyecto agropecuario y, además, se confirmó que posteriormente compraron un departamento y vehículos de lujo en La Paz.

Pese a las acusaciones, el exmandatario Arce y su hijo Marcelo aseguraron, tras ser detenidos, cada uno por su cuenta, que los señalamientos en su contra son «políticos». EFE

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