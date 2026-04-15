Fiscalía venezolana recibe a familiares de presos políticos y sus denuncias de tortura

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Caracas, 15 abr (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela anunció este miércoles que recibió denuncias de torturas contra presos políticos detenidos en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, luego de reunirse con voceros y familiares de estos detenidos.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la Fiscalía indicó que los familiares fueron recibidos por la Dirección de Protección de Derechos Humanos la mañana de este miércoles.

Durante el encuentro, prosiguió, las autoridades del MP escucharon de manera directa las inquietudes de los parientes, «procediendo a la recepción formal de sus denuncias y peticiones».

La institución reafirmó su carácter de garante de la legalidad y reiteró que se mantendrá vigilante para asegurar que se cumplan las garantías judiciales y el debido proceso, trabajando «articuladamente con los órganos de justicia para brindar respuestas oportunas a los familiares y a la población penitenciaria».

Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, confirmó este miércoles la reunión luego de una protesta a las afueras de la Fiscalía, en Caracas.

En un video publicado en X, Baduel indicó que pudieron consignar un documento con las denuncias de torturas contras los presos políticos, así como la reunión con el subdirector de Derechos Humanos del MP, Pablo Fernández.

«Se comprometió a llevar nuestras denuncias y próximamente comunicarse con nosotros, para poder constituir una mesa de encuentro donde podamos denunciar constantemente todo el horror al que siguen siendo sometidos los nuestros, y poder conocer de avances en ese sentido», agregó.

Durante la jornada, la activista denunció que las autoridades venezolanas impidieron una visita de funcionarios de la embajada de Colombia a la cárcel El Rodeo I, tras reportes de represión contra una protesta iniciada la semana pasada en ese recinto por detenidos de nacionalidad colombiana.

«Estamos en comunicación con el embajador y ni siquiera a la Embajada le han dado respuesta. Por el contrario, lo que hacen es desmentir la situación y decir que allí está todo normal», indicó.

En El Rodeo I hay 24 detenidos extranjeros, de los cuales 20 son colombianos, dijo Baduel.

El pasado viernes, la Fiscalía venezolana afirmó que verificó el cumplimiento de «procedimientos y protocolos de rigor» en la cárcel El Rodeo I, tras la denuncia de los familiares de presos políticos sobre represión tras una protesta de los detenidos. EFE

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