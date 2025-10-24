Fiscal general de Nueva York se declara no culpable en demanda impulsada por Trump

Letitia James, la fiscal general de Nueva York que procesó en 2021 al actual presidente de Estados Unidos Donald Trump, se declaró no culpable el viernes de cargos de fraude bancario.

James, una de las tres personalidades críticas de Trump que han sido acusadas penalmente en las últimas semanas, presentó la declaración en una comparecencia ante un tribunal federal en Norfolk (Virginia), según informaron Fox News y CNN.

El juez que preside el tribunal fijó la fecha del juicio para el 26 de enero.

James enfrenta un cargo de fraude bancario y otro de declaraciones falsas ante una institución financiera en relación con una propiedad que compró en Virginia en 2020.

«Esto no se trata de mí. Se trata de todos nosotros y de un sistema de justicia que ha sido instrumentalizado (…) como herramienta de venganza», dijo James a las afueras del tribunal tras la lectura de cargos.

El caso contra la fiscal se presentó un día después de que otro acérrimo adversario de Trump, el exdirector del FBI James Comey, se declarara no culpable de los cargos de realizar declaraciones falsas al Congreso y obstruir un procedimiento legislativo.

También John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump antes de convertirse en duro crítico del presidente republicano, fue acusado la semana pasada por uso indebido de información clasificada. Bolton declaró igualmente no culpable.

Los casos contra James y Comey fueron presentados por la fiscal federal designada por Trump, Lindsey Halligan, después de que el fiscal anterior renunciara alegando falta de pruebas en su contra.

Tras la salida de Trump de la Casa Blanca en 2021, James presentó una demanda civil por fraude en su contra, alegando que el republicano había inflado ilegalmente su patrimonio y manipulado el valor de sus propiedades para obtener préstamos bancarios en condiciones favorables.

