Fito Páez, Christian Nodal y Darell, entre los estrenos de música latina de la semana

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Miami (EE.UU.), 23 may (EFE).- Los álbumes de la leyenda del rock en español Fito Páez y del mexicano Christian Nodal, o el último lanzamiento del rapero puertorriqueño Darell son algunos de los estrenos de música latina destacados esta semana.

Además, el venezolano Neutro Shorty cambió la música urbana por un nuevo álbum de salsa, Pepe Aguilar trajo una nueva versión de ‘Noches tenebrosas’, de Don Antonio Aguilar, y Villano Antillano presentó el tema ‘Bichifokel’ en el que invita a vivir sin miedo.

El esperado álbum de Fito Páez

El músico argentino estrenó esta semana su álbum ‘Shine’, que supone un viaje de autoconocimiento y transformación tras el grave accidente doméstico en el que se fracturó nueve costillas y que pausó su carrera. En el disco propone en trece temas la desconexión y la resurrección del espíritu.

Christian Nodal estrena el disco ‘Bandera blanca’

El mexicano Christian Nodal presenta el álbum ‘Bandera blanca’, el segundo del artista en 2026, que ofrece trece canciones enfocadas a vivir el amor con plenitud y esperanza, incluidos ritmos de balada mariacheña que invita a los hombres a valorar a las mujeres que tienen cerca.

Darell se lanza en solitario

El rapero de Puerto Rico volvió a la aventura en solitario con el sencillo ‘El juguete’, su primer tema como solista en casi dos años, que propone un reguetón con ritmos tropicales y en el que detalla un encuentro fogoso. El lanzamiento se produce a dos semanas del inicio de su gira por Europa.

Neutro Shorty prueba la salsa

El artista venezolano lanzó el álbum ‘El disco de salsa’, en el que muestra su evolución desde la música urbana que lo impulsó hasta ahora en su carrera a este género que lo conecta con la tradición venezolana y caribeña. El disco lo componen doce temas en los que Neutro Shorty reafirma su respeto por la salsa y reversiona ‘Idilio’, el icónico tema de Willie Colon y Cucco Peña.

Una nueva versión de ‘Noches tenebrosas’

El mexicano Pepe Aguilar presentó la canción ‘Noches tenebrosas’, parte del recopilatorio ‘Qué viva Antonio Aguilar’ que homenajea al reputado artista y acerca su música a las nuevas generaciones. En esta nueva versión, Pepe Aguilar incorpora una sensibilidad contemporánea mientras mantiene el respeto por las raíces de la música mexicana.

Villano Antillano invita a vivir sin miedo

La compositora puertorriqueña publicó el tema ‘Bichifokel’, una mezcla de actitud, sensualidad y seguridad que celebra la libertad de ser atrevida y vivir sin ataduras, e invita a sus seguidores a vivir sin miedo y sin dar explicaciones.EFE

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