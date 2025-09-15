Fito Páez y Zoé reafirman su amor por Bogotá en el Festival Cordillera

4 minutos

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 14 sep (EFE).- El cantante argentino Fito Páez y la banda mexicana Zoé reafirmaron este domingo su amor por Bogotá al cerrar la cuarta edición del Festival Cordillera, en el que estuvieron acompañados por una multitud que se entregó por completo a su música a pesar de la lluvia.

Tanto el argentino como los mexicanos se presentaron en el escenario principal del festival, celebrado en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, que reivindicó durante dos días los sonidos iberoamericanos.

Este domingo también subieron a las tarimas del evento las agrupaciones argentinas Serú Girán y Los Auténticos Decadentes; la banda española Duncan Dhu, y el grupo mexicano Belanova.

La entrega de Fito Páez

Fito Páez sabía que tenía en sus manos el show central de todo el festival y no defraudó a su público, que lo esperó un año luego de que tuviera que cancelar su participación en la edición de 2024 por un accidente casero sucedido unas semanas antes de la presentación.

Con la lluvia como acompañante, el argentino empezó el show con una potente versión de ‘El amor después del amor’ que resonó en todo el parque gracias a la multitud, que luego unió su voz a la del artista en ‘11 y 6’.

Páez, vestido con un traje rojo y unos zapatos amarillos, llevó a Bogotá un repertorio cargado de nostalgia y clásicos como ‘Llueve sobre mojado’, en el que recordó al español Joaquín Sabina y señaló el aguacero que caía a esa hora en la capital colombiana.

“Oe, oe, oe, oe, Fito, Fito”, gritó el público para celebrar al cantante, que complació a sus seguidores con éxitos como ‘La rueda mágica’, ‘Un vestido y un amor’, ‘Al lado del camino’, ‘Circo Beat’ o ‘Brillante sobre el mic’, en la que las linternas de los celulares iluminaron la noche.

La parte final del concierto llegó con ‘Ciudad de pobres corazones’, que sacudió al parque con su potencia; ‘A rodar mi vida’, que hizo alzar las manos público; ‘Mariposa tecknicolor’, cantada a una sola voz con la multitud, y con ‘Y dale alegría a mi corazón’, que culminó con un emotivo y descoordinado canto acapela con los asistentes.

“Gracias por tanto amor a través tanto tiempo, a través de la música y de las palabras (…) gracias Bogotá otra vez, gracias Colombia, gracias al Festival Cordillera”, concluyó Páez.

Por su parte, Zoé salió a la tarima y comenzó su espectáculo con ‘Memo Rex’, un clásico muy rockero que calentó al público en una noche fría en la que la banda hizo un recorrido por sus tres décadas de carrera.

“Estamos muy contentos de estar aquí después de un buen tiempo que no los visitamos como Zoé”, expresó el vocalista y líder de la agrupación, León Larregui.

En el espectáculo, en el que el cantante lidió con algunos problemas menores de sonido, el grupo mexicano interpretó temas como ‘No me destruyas’, ‘Vía Láctea’ o ‘Veneno’, con los que conectó con la multitud.

Los asistentes también alzaron sus celulares cuando sonaron ‘Arrullo de estrellas’ y ‘Labios rotos’, que revalidaron la conexión de Zoé con el público bogotano.

El concierto en el Festival Cordillera también supuso una oportunidad para que la banda interpretara por primera vez en vivo sus dos más recientes sencillos, ‘Campo de fuerza’ y ‘Rexsexex’.

La despedida de la tarima llegó con la balada ‘Luna’ y con el éxito ‘Soñé’, que cerraron el recorrido de poco más de una hora del grupo de Larregui por su historia musical.

Por otra parte, a la primera jornada, celebrada el sábado, asistieron más de 42.000 personas que disfrutaron de los shows del panameño Rubén Blades, del colombiano Carlos Vives, del español Miguel Bosé, la mexicana Silvana Estrada y el argentino Paulo Londra, entre otros. EFE

jga/alf

(foto)