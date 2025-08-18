The Swiss voice in the world since 1935

Flamengo firma con una casa de apuestas el mayor contrato de patrocinio de Brasil

São Paulo, 18 ago (EFE).- Flamengo ha firmado el mayor contrato de patrocinio de un club de fútbol de la historia de Brasil, suscrito con la casa de apuestas Betano, según anunció este lunes el club carioca.

El club no reveló el valor ni la duración del contrato, que según el diario ‘O Globo’, puede ascender a 220 millones de reales (unos 40 millones de dólares/35 millones de euros) anuales.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por el Consejo Deliberativo del club, contempla el patrocinio de los equipos de fútbol masculino y femenino y los deportes olímpicos, incluyendo voleibol y baloncesto, así como la FlamengoTV.

Flamengo se asienta así como uno de los clubes de Brasil con mayor poderío económico. Los ingresos del club carioca se han engrosado este año en parte gracias a su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, que le rindió unos 27 millones de dólares en premios.

La fortaleza económica le ha permitido al Flamengo reforzarse en la última ventana de fichajes con jugadores de peso, como el español Saúl Ñíguez y el brasileño Samuel Lino, ambos procedentes del Atlético de Madrid, y el colombiano Jorge Carrascal.

El conjunto de Río de Janeiro lidera la liga brasileña con 43 puntos, cuatro de ventaja sobre Palmeiras, y esta semana se jugará el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores frente al Internacional de Porto Alegre. EFE

mp/cmm

