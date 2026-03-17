Florida ejecuta al violador Michael King, su cuarta pena de muerte en menos de tres meses

3 minutos

(Actualiza con la ejecución, que ya se llevó a cabo)

Miami (EE.UU.), 17 mar (EFE).- El violador y asesino estadounidense Michael King recibió este martes la inyección letal en Florida, con lo que se convirtió en el cuarto criminal ejecutado en este estado en menos de tres meses este 2026, mientras grupos civiles alertan de un ritmo «acelerado» de la pena capital.

King, de 54 años, fue ejecutado a las 18:13 hora local (22:13 GMT) en la Prisión Estatal de Florida de la ciudad de Raiford, informó el Departamento Penitenciario de Florida.

Se trató del trigésimo segundo reo ejecutado desde 2019 bajo la Administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien autorizó su muerte por el secuestro, asesinato y violación de Denise Amber Lee, joven del condado de Sarasota.

El caso, ocurrido en 2008, despertó interés nacional porque la víctima y otras personas llamaron al 911, pero hubo fallas de comunicación, y la policía y otros servicios de emergencia llegaron demasiado tarde, por lo que el Congreso de Florida aprobó la ‘Ley de Amber Lee’ para capacitar a los operadores.

Además, mientras el rapto ocurría, los hijos de dos años y seis meses de la mujer se quedaron solos en sus cunas.

Pese a los detalles del crimen, la ejecución de King despertó críticas hacia la Administración de DeSantis porque Florida lidera la pena de muerte en Estados Unidos.

Con este caso, Florida ha matado a cuatro de siete reos ejecutados en todo Estados Unidos en lo que va de 2026 tras imponer un récord de 19 ejecuciones en 2025, más de un tercio de las 47 registradas a nivel nacional, según el Death Penaly Information Center.

Después de King, las dos próximas ejecuciones en Estados Unidos también serán en Florida, con la del asesino serial de niños James Aren Duckett programada para el 31 de marzo, y la de Chadwick Willacy, quien quemó vivo a su vecino, prevista para el 21 de abril.

La Red de Movilización Católica (Catholic Mobilizing Network) publicó una petición para evitar la pena de muerte de King y, en su lugar, condenarlo a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, al señalar que cuando era niño sufrió un golpe en la cabeza que le causó «serios problemas mentales».

«Tras realizar 19 ejecuciones el año pasado, el total anual más alto de la historia del estado, Florida ha establecido un precedente temprano de programar ejecuciones cada dos semanas. Es urgente que levantemos nuestras voces para oponernos a esta racha de muerte y violación a la dignidad de la vida», indicó le organización.

En contraste con Florida, Alabama perdonó la semana pasada la condena a muerte de un afroamericano por un asesinato cometido en 1991, pese a que no fue quien disparó el arma mató a la víctima, cuya hija pidió perdonarle la vida. EFE

ppc/ims/sbb

(foto)