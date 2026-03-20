Fobia anuncia nueva gira en México tras su regreso a los escenarios

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Ciudad de México, 20 mar (EFE).- La agrupación mexicana Fobia confirmó este viernes su regreso a los escenarios, con una nueva gira que marcará una etapa renovada tras una pausa en su actividad.

De acuerdo con un comunicado difundido por la promotora Ocesa, la banda viajará a tres ciudades de México, iniciando el 21 de mayo en Guadalajara, el 23 del mismo mes en Monterrey y el 24 de octubre se presentarán en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El anuncio se produce días después de que el grupo sorprendiera al público en el festival Vive Latino en la Ciudad de México con una presentación en la que interpretó temas como ‘Veneno vil’, desatando la euforia de sus seguidores y confirmando su retorno.

Integrada por Leonardo de Lozanne, Paco Huidobro, Iñaki Vázquez, Chá! y Elohim Corona, Fobia es considerada una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo mexicano desde su formación en 1987 en la capital del país.

Su discografía incluye álbumes como Fobia (1990), Mundo Feliz (1991), Leche (1993), Amor Chiquito (1995), Rosa Venus (2005) y Destruye Hogares (2012), trabajos que ayudaron a redefinir el sonido del rock mexicano contemporáneo.

La agrupación destacó en la escena musical por su estilo irreverente, letras con humor ácido y una propuesta visual innovadora, combinando elementos de pop, rock y electrónica.

De acuerdo con Ocesa, la nueva gira busca retomar los espectáculos de gran formato que caracterizaron a la banda y conectar nuevamente con varias generaciones de seguidores.

La promotora señaló que los conciertos serán una celebración de la trayectoria del grupo y de su impacto en la música en español.

Los boletos estarán disponibles en preventa el próximo 24 de marzo y, un día después, en venta general a través de plataformas digitales y taquillas. EFE

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