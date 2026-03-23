Fráncfort cae un 2 % en la apertura tras el ultimátum de Trump a Irán

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Fráncfort (Alemania), 23 mar (EFE).- Fráncfort bajó hoy un 2 % en la apertura tras el recrudecimiento de la guerra en Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera un ultimátum a Teherán para que abra el estrecho de Ormuz.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cayó un 2 % hasta 21.936,26 puntos, tras la apertura de la negociación.

El selectivo de Fráncfort cae por debajo de los 22.000 puntos por primera vez desde abril de 2025 cuando Trump anunció unos aranceles más elevados de lo que se esperaba.

El euro permanecía estable y se cambiaba por encima de 1,15 dólares.

Las bolsas asiáticas se desplomaron después de que Trump diera a Irán un plazo de 48 horas para que abra «totalmente» el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas.

Irán dijo que «responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses».

El precio del gas natural de referencia en Europa subía un 3 % este lunes y cotiza por encima de los 61 euros por megavatio hora (MWh) y el barril de crudo Brent se paga a 112 dólares.

Todos los títulos que componen el DAX 40 caían en la apertura de la negociación.

La inmobiliaria Vonovia perdía un 4,1 %, el fabricante de armamento Rheinmetall bajaba un 3,5 %, el productor de chips Infineon caía un 3,2 % y Siemens Energy, matriz de Gamesa, cedía un 2,7 %. EFE

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