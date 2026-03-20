Fragmentos de un misil iraní impactan en la Ciudad Vieja de Jerusalén y causan un herido

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Jerusalén, 20 mar (EFE).- Fragmentos de un misil iraní han impactado este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, lo que ha dejado al menos a una persona herida por la metralla, informó la Media Luna Roja de Jerusalén.

En imágenes difundidas en redes sociales se ve una columna de humo saliendo desde la Ciudad Vieja.

Según indicó el Ejército de Israel al periódico The Times of Israel, el misil iraní fue interceptado y los fragmentos en su caída causaron daños en un estacionamiento del Barrio Judío de la Ciudad Vieja, es decir, a unos 400 metros del Muro de las Lamentaciones y de la Explanada de las Mezquitas.

Este es el segundo impacto que se registra en la Ciudad Vieja desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero, después de que este lunes fragmentos de un misil interceptado por la defensa israelí cayera sobre un tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, a escasos metros de la Basílica del Santo Sepulcro sin causar víctimas.

La Ciudad Vieja, localizada en el ocupado Jerusalén Este, se libró de los ataques durante la anterior guerra de los doce días de Israel contra Irán el pasado junio, en la que ciudades de la periferia de Tel Aviv o la sureña Beersheba sufrieron los principales daños.

Según datos del pasado junio, en el oeste de Jerusalén -de mayoría judía- existen 550 refugios (públicos y privados) frente a tan solo 51 en el este, zona donde reside aproximadamente el 40 % de la población palestina. Además, los 186 refugios públicos de la ciudad se encuentran en el oeste, mientras que en el este no hay ninguno, salvo los ubicados en algunas escuelas. EFE

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