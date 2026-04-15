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Francia, país invitado del Salón Internacional del Libro de Rabat 2026

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Rabat, 15 abr (EFE).- Francia será este año el país invitado de honor del Salón Internacional de la Edición y el Libro (SIEL) que se celebrará en mayo en Rabat, designada Capital Mundial del Libro por la Unesco para el periodo 2026-2027.

A la cita rabatí acudirán, entre otros autores, la Nobel de Literatura 2022 Annie Ernaux; Morgane Moncomble, fenómeno del llamado «new romance», y el escritor de literatura juvenil Timothée de Fombelle, anunciaron los organizadores.

La 31 edición del SIEL, que se desarrollará entre los próximos días 30 de abril y 10 de mayo, acogerá más de 120 actividades que incluyen encuentros con escritores, firmas de libros, talleres creativos, lecturas públicas y proyecciones de cine.

Además, el Salón permitirá a escritores y editores debatir sobre los desafíos del sector, con una agenda de temas que incluyen la transformación digital, el papel de la traducción y el futuro de la lectura. EFE

mar/fpa

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