Francia afirma que un peaje en el estrecho de Ormuz violaría la libertad de navegación

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París, 9 abr (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este jueves que imponer un eventual peaje en el estratégico estrecho de Ormuz violaría la libertad de navegación y, por tanto, sería «ilegal».

«No es aceptable, porque la libertad de navegación en las aguas internacionales es un bien común, un bien común de la humanidad que no debe verse obstaculizado por ninguna traba ni por ningún derecho de paso», declaró Barrot en una entrevista en la radio France Inter, al ser preguntado por esa eventualidad.

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que un eventual control o cobro por el paso de barcos en este corredor marítimo clave, por el que transita buena parte del comercio de petróleo y otros materiales, sería contrario al derecho internacional.

«Francia no aceptará una iniciativa que busque controlar y hacer pagar a los buques que atraviesan el estrecho, porque es ilegal. Las aguas internacionales son libres para la circulación de los navíos», subrayó Barrot.

Pese al alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán, el ministro señaló que la situación en la zona sigue siendo inestable y que la circulación marítima «no es todavía fluida», ya que los operadores y los aseguradores tienen que asumir riesgos en esa zona «de alta tensión».

En este sentido, Barrot defendió la necesidad de establecer un marco de seguridad reforzado en la zona, que puede incluir sistemas de escolta como la que existe en el Mar Rojo, en una eventual misión internacional defensiva una vez se consolide el alto el fuego.

«Se están ultimando los preparativos para esta misión entre los mandos militares franceses y los de los países que se han ofrecido voluntarios. En mi opinión, esto formará parte de la solución y la resolución de la crisis», mantuvo el jefe de la diplomacia francesa. EFE

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