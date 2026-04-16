Francia califica de «excelente noticia» alto el fuego en Líbano, pero espera verificación

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París, 16 abr (EFE).- Francia calificó este jueves de «excelente noticia» el anuncio de un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano efectuado por el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque advirtió que la tregua deberá ser «verificada sobre el terreno».

«Es una excelente noticia, pero deberá ser verificada sobre el terreno», indicaron fuentes del Elíseo, al tiempo que subrayaron que la prioridad es comprobar su aplicación efectiva y evitar una reanudación de las hostilidades.

Las fuentes de la presidencia francesa recalcaron además que Francia busca ante todo «ser útil» en la resolución del conflicto entre Israel y Líbano y actuar de manera concreta en favor de la estabilidad de este último país.

«Muchos estarán contentos de poder contar con Francia, incluidos los israelíes», añadieron las fuentes del Elíseo.

A ese respecto, recodaron el compromiso histórico de Francia en Líbano, en particular su participación en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) desde 1978, así como su refuerzo tras la guerra de 2006 y su movilización tras la explosión del puerto de Beirut en 2020.

Asimismo, destacaron su implicación, junto con Estados Unidos, en mecanismos de apoyo al ejército libanés, con el objetivo de reforzar la seguridad frente a actores armados como Hezbolá.

«Francia no tiene nada que demostrar», insistieron las fuentes, que aseguraron que, llegado el momento, París estará dispuesto a apoyar a las autoridades libanesas para restablecer la seguridad y la soberanía en todo el territorio.

Asimismo, subrayaron que, por el momento, no existe una negociación de paz formal entre Líbano e Israel, y recalcaron la importancia de que cualquier proceso de diálogo esté debidamente enmarcado por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Finalmente, las fuentes indicaron que el papel de Francia se definirá en coordinación con las autoridades libanesas, insistiendo en que corresponde a ambas partes determinar cómo puede contribuir París de manera más eficaz a la estabilidad del país.

Los ataques de Israel contra el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

EE.UU. e Israel abrieron el 28 de febrero una guerra contra Irán, que ha disparado la inestabilidad en la zona y puesto en riesgo la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20 % del petróleo que se consume en todo el mundo antes del conflicto.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. EFE

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