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Francia considera injustificados los nuevos aranceles de Estados Unidos

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Los nuevos aranceles por trabajo forzoso anunciados por Estados Unidos contra 60 economías, entre ellas la Unión Europea y China, son injustificados, aseguró este jueves el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

Washington propuso gravámenes que oscilan entre el 10% y el 12,5%, según un documento oficial, y se dan en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump busca reconstruir su agenda arancelaria tras reveses legales.

Preguntado por la prensa sobre si estos aranceles eran justificados, Lescure respondió: «No, no lo son», al margen de una reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.

«Ya tuve la ocasión de decírselo a Jamieson Greer hace unas semanas cuando nos reunimos en persona», agregó, en referencia al representante comercial de Estados Unidos.

Washington propuso imponer nuevos aranceles a 60 economías, entre ellas Japón, India, México y Ecuador, al considerar que no luchan suficientemente contra la importación de bienes procedentes del trabajo forzoso.

Las medidas estarán sujetas a un período de comentarios públicos antes de que se adopte una decisión final.

mpa/tjc/dbh

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