Francia defenderá a sus socios atacados por Irán, si se lo piden y sin objetivo ofensivo

2 minutos

París, 3 mar (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, precisó este martes que su país está dispuesto a defender a sus socios en Oriente Medio, después de que varios de ellos hayan sido atacados por Irán, en caso de que se lo pidan, sin objetivos ofensivos y «de manera proporcionada».

«Francia está dispuesta a protegerse, a proteger a sus nacionales, a proteger sus intereses en la región y a sus socios», resumió Barrot en una entrevista al canal BFMTV cuando se le preguntó por los anuncios hechos sobre posibles intervenciones de sus fuerzas militares en la región.

Explicó que «Francia está lista para defender a sus socios a su demanda, de forma proporcionada y evidentemente conforme al principio de la legítima defensa colectiva, que es un principio del derecho internacional»

Preguntado sobre si eso significa que Francia intervendrá si se lo piden sus socios, replicó que lo que significa es que «tenemos derecho a intervenir y estamos listos para hacerlo», y a continuación puntualizó que «es el presidente de la República el que toma la decisión».

En cuanto a si ya intervinieron durante el fin de semana aviones de combate franceses Rafale para neutralizar drones iraníes que atacaban Abu Dabi, recordó que Francia tiene una base aérea y una base naval en los Emiratos Árabes Unidos, y que los cazas «se movilizaron para garantizar la seguridad» de esas instalaciones.

El ministro francés dijo que «no se puede tener la certidumbre» de que el ataque con drones en la base naval francesa fuera dirigida específicamente contra Francia y se esforzó en subrayar que hubo «daños extremadamente limitados y únicamente materiales».

Sobre el posible envío del portaaviones francés Charles de Gaulle a la región, se limitó a recordar que el viernes pasado estaba en el puerto sueco de Malmö, donde él mismo hizo una visita, y que, por lo que sabe actualmente, está «al norte de Europa». EFE

ac/cat/llb