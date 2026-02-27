Francia desaconseja a sus ciudadanos viajar a Israel y Cisjordania por la tensión con Irán

1 minuto

París, 27 feb (EFE).- Las autoridades francesas desaconsejan a sus ciudadanos viajar a Israel, a Jerusalén y a Cisjordania por a las posibles consecuencias para su seguridad de las tensiones con Irán, en un contexto de amenazas militares de Estados Unidos.

En una actualización de las recomendaciones de viaje publicada en su página internet, el Ministerio de Exteriores señaló que desaconseja desplazarse a Israel, a Jerusalén y a Cisjordania «también para visitas turísticas y familiares».

Además, advirtió de que en función del contexto en la región podría llegarse al cierre del espacio aéreo así como a anulaciones y aplazamientos de vuelos durante varios días.

El departamento de Exteriores recomendó a los franceses que están actualmente allí que tengan «la mayor vigilancia y prudencia», que se mantengan al margen de cualquier manifestación o concentración, que tengan identificados refugios individuales y colectivos y que si llega el caso sigan las instrucciones de las autoridades locales.

Los consejos de Francia a sus ciudadanos se hicieron públicos el mismo día en que a embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel del personal no esencial y de sus familiares debido a «riesgos de seguridad». EFE

ac/lmpg/rcf