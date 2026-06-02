Francia dice que «nada puede justificar» una ocupación prolongada de Israel en el Líbano

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París, 2 jun (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este martes que «nada puede justificar» que sigan las operaciones militares israelíes ni una ocupación prolongada del territorio libanés, y consideró inaceptable que el Líbano se convierta en una «víctima expiatoria» de las dificultades en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

«Reconocemos el derecho de Israel a defenderse, incluso frente a los ataques inaceptables de Hizbulá. Sin embargo, nada puede justificar la prolongación de las operaciones militares ni la ocupación prolongada por parte de Israel en profundidad del territorio libanés», declaró el jefe de la diplomacia francesa en una entrevista en la televisión France 2.

Barrot señaló que Francia aboga por un cese de las hostilidades que permita tanto el fin de los ataques del grupo chií Hizbulá contra Israel como el de las operaciones israelíes en Líbano.

Asimismo, destacó la importancia de mantener el diálogo iniciado entre los gobiernos israelí y libanés, con reuniones previstas esta semana en Washington, y que buscan avanzar en la restauración de la autoridad del Estado libanés, el desarme de Hizbulá y la retirada de las fuerzas israelíes.

A Barrot le preguntaron por la conversación acalorada que habría mantenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que dijo que estaba «jodidamente loco» por intensificar sus ataques en el Líbano, según el medio estadounidense Axios.

El ministro francés se limitó a responder que diversos contactos diplomáticos contribuyeron a evitar una escalada inmediata, incluidos los de Francia, algo que -sin embargo- no evitó que esta madrugada volvieran las hostilidades entre Hizbulá y el Ejército israelí, según fuentes castrenses de Israel.

Frente a las críticas sobre una supuesta pasividad francesa en la crisis libanesa, el ministro defendió el papel desempeñado por París y recordó que Francia impulsó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y proporcionó ayuda humanitaria y apoyo militar a las autoridades libanesas.

Barrot también rindió homenaje a los soldados franceses desplegados en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), mencionando especialmente a dos militares fallecidos durante su servicio. «Su valentía y dedicación contribuyen a reducir la tensión sobre el terreno», afirmó.

Francia, añadió, considera inaceptable que Líbano se convierta en una «víctima expiatoria» de las dificultades en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

En relación con las conversaciones entre Washington y Teherán, Barrot sostuvo que, según la información de Francia, un acuerdo entre ambas partes «está al alcance de la mano».

«El acuerdo debe concretarse porque la situación actual no produce más que perdedores, empezando por Estados Unidos e Irán», insistió como viene haciendo en los últimos días.

En ese sentido, el ministro reiteró su llamamiento a ambas partes a alcanzar un entendimiento que permita la reapertura del estrecho de Ormuz y la normalización del tráfico marítimo, incluido el transporte de hidrocarburos, fertilizantes y mercancías. EFE

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