Francia intercepta un nuevo petrolero ruso bajo sanciones internacionales

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París, 1 jun (EFE).- Francia intercepto este domingo un nuevo petrolero procedente de Rusia sujeto a sanciones internacionales, identificado como el Tagor, informó este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, quien subrayó que la determinación del país para hacer cumplir estas medidas es «constante y total».

Según indicó el jefe de Estado francés en sus redes sociales, la operación la llevó a cabo la Marina Nacional en aguas del Atlántico, en alta mar, con el apoyo de varios socios internacionales, entre ellos el Reino Unido, y en «estricto» cumplimiento del derecho del mar.

Macron consideró «inaceptable» que determinados buques intenten eludir las sanciones internacionales, vulneren las normas marítimas y contribuyan a financiar la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania desde hace más de cuatro años.

Asimismo, advirtió que estas embarcaciones, que a su juicio no respetan las normas más elementales de navegación, representan también una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad marítima internacional.

Este es el tercer buque ruso de la denominada «flota en la sombra», vinculada al transporte de petróleo ruso, que Francia intercepta en los últimos meses.

El primero fue el petrolero Grinch capturado en el mar de Alborán el 22 de enero de 2026. El segundo caso corresponde al petrolero Deyna, interceptado el 20 de marzo pasado en el Mediterráneo occidental, también sospechoso de operar bajo bandera falsa para transportar crudo ruso sancionado. EFE

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