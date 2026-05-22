Francia inyectará mil millones de euros más en la computación cuántica

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El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes una nueva inversión de 1.000 millones de euros para el desarrollo de la computación cuántica y llamó a Europa a seguir sus pasos para mantenerse «soberana» ante la «velocidad» de China y Estados Unidos.

Varios países compiten por dominar esta teconología incipiente que debería permitir resolver en tiempos ínfimos problemas que son complejos para las computadoras actuales. Podría aplicarse al desarrollo de fármacos o la decodificación, entre otros.

«La velocidad de nuestros competidores exige que pasemos a una marcha superior» y «cambiemos de escala» en la inversión, dijo el presidente francés durante una visita a un centro de supercomputación en Bruyères-le-Châtel, al sur de París.

Macron se refirió a los avances en Estados Unidos, donde las empresas aumentaron sus inversiones en este sector y el Departamento de Comercio anunció inyecciones de fondos públicos por un total de más de 2.000 millones de dólares en empresas privadas.

Francia ya había comprometido desde 2021 unos 2.300 millones de euros (2.700 millones de dólares) de financiación para la investigación cuántica, incluida la de su potente industria de defensa, a los que se suman ahora 1.000 millones más.

El mandatario centroderechista anunció además otros 550 millones de euros de financiación pública para semiconductores como parte de un programa europeo, que se suman a compromisos existentes de 5.500 millones (unos 6.400 millones de dólares) desde 2022.

«En todas estas cuestiones se libra una batalla por la soberanía que se está dando y que hay que ganar absolutamente (…) Las dependencias tecnológicas se convertirán cada vez más en dependencias industriales y estratégicas», afirmó.

Macron llamó así a los países de la UE a trabajar juntos en las tecnologías de computación de próxima generación y a construir un ecosistema cuántico «operado por empresas europeas, libre de cualquier legislación con alcance extraterritorial».

Las declaraciones se producen cuando las capitales europeas buscan proveedores de computación en la nube e inteligencia artificial sin exposición a Estados Unidos, en un contexto de tensiones aún elevadas con Donald Trump.

Macron, que debe abandonar la presidencia en marzo tras dos mandatos consecutivos, ha hecho de la soberanía europea un caballo de batalla en ámbitos que van desde la defensa hasta la investigación y la economía.

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