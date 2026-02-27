Francia lamenta por perjudicial la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

París, 27 feb (EFE).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, lamentó este viernes la decisión de la Comisión Europea de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial con Mercosur, pese al recurso ante la justicia, y consideró que será «muy perjudicial».

En declaraciones a la prensa durante una visita al Salón de la Agricultura de París, Genevard criticó el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: «Es una decisión que lamento».

«No es conforme con lo que tendría que haber prevalecido con la decisión del Parlamento Europeo», añadió la ministra en alusión al recurso de la Eurocámara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios.

Dijo que su aplicación provisional será «muy perjudicial en lo que respecta al funcionamiento de las instituciones y sobre todo al espíritu de nuestras instituciones europeas».

Von der Leyen justificó este viernes la entrada en vigor provisional explicando que había tratado esa cuestión en las últimas semanas con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo.

Francia, que se ha opuesto desde el proceso negociador del acuerdo porque considera que algunos sectores de su agricultura saldrán muy perjudicados (en particular los de la carne de vacuno y de pollo, así como el de la remolacha de azúcar), había enviado varios mensajes en las últimas semanas a Bruselas para que no se decantara por la aplicación provisional. EFE

