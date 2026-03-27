Francia organiza en julio en Martinica una conferencia sobre el narcotráfico en el Caribe

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Cernay la Ville (Francia), 27 mar (EFE).- Francia organizará el próximo mes de julio en Martinica una conferencia sobre la lucha contra diferentes tráficos ilícitos que proliferan en el Caribe, en particular los de drogas y de armas, para establecer una visión de conjunto en la región y reforzar la cooperación.

Otro objetivo es «promover estándares en todos los terrenos necesarios para la lucha contra esos tráficos», indicaron fuentes diplomáticas francesas este viernes, durante la última jornada de la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Vaux de Cernay, a una cincuentena de kilómetros de París.

Las fuentes recordaron que Francia ya organizó en 2018 un evento internacional sobre cómo combatir la financiación de actividades terroristas, en el que se destacó el papel que debe tener el Grupo de Acción Financiera (GAFI, vinculado a la OCDE y se estableció una «agenda de París» con un plan de acción.

La conferencia de Martinica, que se enmarca en la presidencia que ejerce este año Francia del G7, quiere precisamente establecer una agenda sobre las nuevas formas de financiación del terrorismo.

También servirá para abordar los desafíos que plantean los minerales críticos que, recordaron, plantean problemas de seguridad económica y para la transición energética y digital».

Se trata de garantizar la seguridad de las cadenas de valor con alianzas industriales entre países del G7 y oros socios.

Además, para actuar sobre las rutas del narcotráfico, Francia tiene intención de lanzar una iniciativa sobre la seguridad marítima, con la constitución de un grupo de trabajo de los miembros del G7 con otros países para identificar las lagunas en la seguridad de los puertos, que sirva para corregirlas.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, había señalado el jueves, en la primera jornada con sus homólogos del G7, que eso permitirá compartir informaciones, en especial sobre los modos de actuar de los narcotraficantes, para así fortalecer la acción colectiva. EFE

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