Francia pone 26 departamentos en alerta naranja por la ola de calor

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París, 17 jun (EFE).- Veintiséis departamentos franceses, la práctica totalidad de la franja centro-este del país, incluida la capital, estará este jueves en vigilancia naranja por la ola de calor, que puede llevar los termómetros hasta los 40 grados.

El servicio meteorológico Météo-France prevé que las temperaturas vayan en aumento hasta el fin de semana, cuando se esperan las mayores temperaturas.

El episodio responde a una nueva llegada de aire cálido del norte de África, que también afecta a otras zonas del continente europeo.

Se trata del segundo episodio de calor que sufre el país, tras el vivido a finales de mayo, cuando las temperaturas fueron extraordinariamente altas para la temporada, aunque el primero considerado oficialmente como ola de calor, porque se rebasará el listón de media cotidiana de 23,6 grados.

Frente a ello, se han adoptado algunas medidas. El Ministerio de Educación ha autorizado retrasar algunas de las pruebas de acceso a la universidad en aquellos lugares en los que la temperatura sea extraordinariamente alta.

En París, el Ayuntamiento ha autorizado el baño en el canal San Martin, que atraviesa el este de la ciudad y ha multiplicado los llamamientos a la prudencia durante el fin de semana, cuando está previsto que se celebre la fiesta de la música coincidiendo con el solsticio de verano.

La eléctrica EDF reducirá la actividad de las centrales nucleares del valle del Ródano, una de las zonas más afectadas por las elevadas temperaturas, mientras que algunos trenes desprovistos de climatización han sido anulados por la compañía pública de ferrocarriles SNCF. EFE

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