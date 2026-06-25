Francia reduce a 61 los departamentos en alerta roja por la ola de calor para el viernes

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París, 25 jun (EFE).- Francia reducirá a partir del viernes al mediodía el número de departamentos en alerta roja por ola de calor a 61 de su centenar, once menos que este jueves, mientras que otros 25 permanecerán en nivel naranja, informó hoy Météo-France.

La agencia meteorológica explicó en su actualización de la tarde de este jueves que el episodio de calor extremo, de una intensidad comparable a la histórica ola de calor de agosto de 2003, comenzará a remitir progresivamente en algunas zonas del oeste y del norte del país gracias a la llegada de una masa de aire más fresca procedente del Atlántico.

Así, a partir de las 22.00 horas del viernes, once departamentos abandonarán la alerta roja y pasarán a nivel naranja, entre ellos Pas-de-Calais, Somme, Sena Marítimo, Eure, Calvados, Orne, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Maine-et-Loire, Gers y Alto Garona.

Además, desde las 06.00 horas del mismo día, Finisterre, Côtes-d’Armor y Mancha descenderán de naranja a amarillo, lo que supone un alivio tras casi una semana de extremo calor que ha alterado el funcionamiento de sectores públicos como la Educación, los Transportes o la Sanidad.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, hizo este jueves un nuevo balance en el que situaba en 3.500 las escuelas totalmente cerradas en toda Francia, más otras 10.000 que habían tenido que reducir sus horarios ante el calor extremo. El país cuenta con un total de 60.000 establecimientos escolares (que albergan a 12 millones de alumnos) y solo un 5 % tienen climatización.

La ola de calor ha obligado a la SNCF a cancelar casi el 10 % de los aproximadamente 15.000 que circulan a diario, declaró hoy el director ejecutivo de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, quien no descartó cancelar más si la seguridad se viera comprometida, en una rueda de prensa en la Estación del Este de París.

Y el Gobierno elevó este jueves al nivel más alto su dispositivo de respuesta sanitaria frente a la intensa ola de calor que afecta al país, ante la creciente presión sobre hospitales y servicios médicos, anunció el primer ministro, Sébastien Lecornu.

Pese a la mejoría parcial esperada a partir del viernes, Météo-France advirtió en su página web de que se mantienen temperaturas excepcionalmente elevadas, tanto diurnas como nocturnas, en gran parte del país.

El organismo señaló que este jueves podría situarse entre los días más calurosos registrados en Francia desde 1947, con numerosos récords absolutos batidos.

Durante la jornada se registraron temperaturas de 39,9 grados en París-Montsouris, 40,3 en Rennes, 38,1 en Rouen y 41,2 en Saint-Florent-sur-Cher. Por la mañana, los termómetros no bajaron de 26,4 grados en París, 27,5 en Burdeos y 24,7 en Toulouse.

Las autoridades mantienen asimismo la vigilancia por tormentas en la fachada occidental del país.

Météo-France prevé que entre la tarde y la noche del jueves se desarrollen tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas intensas de viento, que contribuirán al descenso gradual de las temperaturas en la costa atlántica a partir del viernes. EFE

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