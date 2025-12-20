Francia renuncia a organizar el próximo Eurovisión Junior por las cuenta de la tv pública

2 minutos

París, 20 dic (EFE).- Francia no organizará el próximo festival Eurovisión Junior a pesar de la victoria en Tiflis (Georgia) el sábado pasado de su candidato Lou Deleuze, debido a los costes que supondría para la entidad pública France Télévisions, que atraviesa dificultades presupuestarias.

La decisión se tomó en un Consejo de Administración celebrado esta semana para aprobar los presupuestos de las cadenas públicas para 2026, «en un contexto de recursos extremadamente limitados», según un comunicado.

Esas dificultades obligan a hacer un «esfuerzo global» de ajuste de 140 millones de euros, lo que se traducirá en medidas como continuar la reducción de los costes de producción de la parrilla de programas, la supresión de determinados contenidos o la hipótesis de la reventa de uno o varios eventos deportivos emblemáticos del servicio público.

«France Télévisions también renuncia a organizar el Festival de Eurovisión Junior en territorio nacional en 2026», precisaron las fuentes tras la reunión del Consejo de Administración, que tuvo lugar el jueves.

No es la primera vez que Francia toma una decisión como esta, a pesar de la victoria de un candidato francés en Eurovisión Junior.

Fue el caso del año 2024, cuando el concurso se celebró en Madrid pese a que la joven Zoé Clauzure había ganado el festival anterior (la segunda victoria consecutiva de Francia) y España, en segunda posición, aceptó organizar el evento.

El pasado sábado, Lou Deleuze triunfó con la canción ‘Ce Monde’, en una actuación que le valió 248 puntos, 152 de los jurados nacionales y 96 de los espectadores. EFE

