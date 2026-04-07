Francia sobre el ultimátum de Trump: «No se puede borrar una civilización»

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París, 7 abr (EFE).- El ministro de Asuntos de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó esta martes que «no se puede borrar una civilización» como amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump, hacer con Irán, y advirtió de que aplicar el ultimátum que ha dado al régimen de Teherán llevaría al mundo a una «peligrosa fase».

«Todo lo excesivo es insignificante: no se puede borrar una civilización», dijo el ministro francés en el informativo nocturno de France 2, al ser preguntado por el ultimátum de Trump a Teherán, que expira a las 00:00 GMT del miércoles.

Y, sobre todo, añadió Barrot, «no debemos confundir a Irán, un gran país con un gran pueblo, con el régimen iraní, una teocracia sanguinaria que, hace apenas unas semanas, estaba masacrando a su propia gente a quemarropa con fusiles de asalto».

El jefe de la diplomacia francesa advirtió de que si Estados Unidos lleva a cabo este ultimátum, que recordó que «no es el primero que emite el presidente Trump desde el comienzo de esta guerra» contra Irán, «arrastraría a la región, e incluso al mundo, a una nueva y particularmente peligrosa fase de escalada».

Por ello, expresó su esperanza de que el presidente estadounidense no cumpla su amenaza de destruir puentes, estaciones eléctricas y otras instalaciones civiles básicas de Irán si Teherán no reabre totalmente el tráfico naval en el estrecho del Ormuz en el plazo fijado.

«Francia se opone firmemente a los ataques contra infraestructura civil, dondequiera que ocurran y quienquiera que los perpetre, porque son reprobables, no cumplen con las leyes y normas de la guerra y amenazan la vida de las personas que sufren la violencia bélica», señaló el ministro.

No obstante, Barrot se negó a decir si los ataques con los que el presidente estadounidense amenazó a Irán constituirían «crímenes de guerra», afirmando que «primero hay que analizar los ataques y sus consecuencias antes de poder afirmarlo».

«Lo que sí es seguro es que no son legales según el derecho internacional, y Francia los denuncia y condena sistemáticamente», subrayó. EFE

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