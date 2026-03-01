Francia solo puede estar satisfecha por la muerte de Jameneí, dice portavoz del Gobierno

París, 1 mar (EFE).- La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, afirmó este domingo que el ayatolá Alí Jameneí, muerto en la batería de ataques a Irán lanzados por EE.UU e Israel, era un «dictador sanguinario» y añadió que «por lo tanto, solo podemos estar satisfechos» de su desaparición.

La portavoz del Ejecutivo advirtió, no obstante, de que la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán «sume a la región en una situación de inestabilidad» y que está fuera del marco del derecho internacional, durante una entrevista conjunta de los medios RTL, Le Figaro y Public Sénat.

«Corresponde al pueblo iraní elegir su propio destino», manifestó igualmente Bregeon, quien reiteró que Francia ni participó ni fue avisada con antelación de los ataques. EFE

