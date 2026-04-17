Francia y Reino Unido discuten con aliados cómo abordar la seguridad del estrecho de Ormuz

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Los mandatarios de Francia y el Reino Unido presidieron este viernes una reunión de aliados, sin Estados Unidos, para estudiar una misión multinacional que garantice la libre circulación del comercio en el estrecho de Ormuz, cuando concluya el actual conflicto en Oriente Medio.

Irán impuso un bloqueo en este paso crucial para el transporte marítimo después que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra la república islámica el 28 de febrero, lo que provocó un alza en los precios mundiales de la energía.

Pero poco después del inicio de la reunión, Irán anunció que el estrecho estaría «totalmente abierto» durante el alto el fuego, un anuncio celebrado por el presidente Donald Trump y que provocó la caída del precio del petróleo en un 10%.

Teherán no precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

Los dirigentes europeos temían que, si el bloqueo continuaba, los consumidores sufrieran las consecuencias en forma de una inflación más alta, escasez de alimentos y cancelaciones de vuelos a medida que se agote el combustible para aviones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió al primer ministro británico, Keir Starmer, para conversaciones bilaterales en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia en París, antes de acoger al jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y su par italiana, Giorgia Meloni, para la reunión más amplia con la mayoría de participantes en videoconferencia.

Los mandatarios tienen previsto pedir el retorno a la plena libertad de navegación y abordar las consecuencias económicas del bloqueo.

Pero también «prepararán el despliegue, cuando se den las condiciones, de una misión militar multinacional estrictamente defensiva, con el fin de garantizar la libertad de navegación», según la invitación enviada por el Elíseo a la que tuvo acceso la AFP.

Esa fuerza solo se desplegaría cuando la guerra llegue a su fin. Entre las tareas potenciales clave figurarían el desminado y garantizar que no se impongan peajes por el paso.

«Necesitamos estar seguros de que contamos con un compromiso iraní de no disparar contra los barcos que transiten, y con un compromiso de Estados Unidos de no bloquear ningún barco que salga o entre en el estrecho de Ormuz», indicó un responsable de la presidencia francesa, que pidió el anonimato.

– Sin Estados Unidos –

La reunión, a la que se invitó a unos 30 participantes de países europeos, de naciones asiáticas, de Oriente Medio y de América latina, es también una oportunidad para que Europa exhiba sus capacidades tras quedarse al margen de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Las conversaciones, según la presidencia francesa, implican a «países no beligerantes», lo que significa que ni Irán ni Israel ni Estados Unidos participan.

«Necesitamos cierta planificación militar, y eso es precisamente lo que vamos a hacer juntos hoy, y es lo correcto, porque cuanto más se prolongue este conflicto, mayor será el impacto», dijo Starmer antes del encuentro.

Cada país candidato a la misión se comprometerá «según sus medios», según París. Francia dispone de un portaaviones, una decena de buques y medio centenar de aviones en la región.

Berlín podría contribuir, por su lado, a «las labores de desminado o al reconocimiento marítimo de largo alcance», según una fuente gubernamental alemana.

Los jefes militares tienen previsto reunirse la próxima semana para seguir debatiendo en el cuartel general del mando militar británico en Northwood, a las afueras de Londres, agregó la oficina de Starmer.

La reunión también debe abordar la preocupación por los más de 20.000 marinos a bordo de los cientos de barcos que han quedado atrapados por el bloqueo, indicó la presidencia francesa.

Merz subrayó el jueves que los dirigentes conversarían sobre la participación de Estados Unidos, pero el responsable de la presidencia francesa dijo que Washington –como potencia beligerante en el conflicto– no debería participar en esta misión.

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