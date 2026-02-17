Frederick Wiseman, maestro del cine documental, fallece a los 96 años

Redacción Internacional, 17 feb (EFE).- El cineasta Frederick Wiseman, maestro del cine documental y con una obra dedicada a radiografiar las instituciones públicas de Estados Unidos, ha fallecido a los 96 años, según ha anunciado su productora, Zipporah Films, en su página web.

Wiseman recibió un Oscar honorífico en 2016 y el León de Oro a la trayectoria en 2014. A lo largo de su vida dedicó su obra a retratar, a través del cine, instituciones como el sistema sanitario y el educativo estadounidenses.

Considerado uno de los padres del documental moderno, desarrolló un método singular: equipos de rodaje muy reducidos y largos periodos de filmación para intervenir lo menos posible en la realidad que observaba.

Deja una vasta filmografía compuesta por 45 películas, entre las que destacan ‘Titicut Follies’ (1967), sobre un hospital psiquiátrico; ‘High School’ (1968), centrada en el sistema educativo; y ‘Ex Libris: La biblioteca pública de Nueva York’ (2017). Su último proyecto fue ‘Menus-Plaisirs – Les Troisgros’ (2023).

Produjo y dirigió todas sus obras bajo el sello de Zipporah Films.

Nacido en Boston (Massachusetts) en 1930, se graduó en Williams College y en la Facultad de Derecho de Yale. Inició su carrera cinematográfica a mediados de la década de 1960 y pronto se consolidó como un artista “ferozmente independiente”, dedicado a explorar “los matices de la vida institucional y a desafiar al público a formarse sus propias interpretaciones”, según señala su productora.

En los últimos años firmó títulos como ‘City Hall’ (2020), donde muestra la gestión del Ayuntamiento de Boston en contraste con la administración de Donald Trump, y ‘Monrovia, Indiana’ (2018), en la que se adentra en la vida de un pequeño municipio del Medio Oeste estadounidense para conocer a quienes votaron por el actual mandatario de Estados Unidos en las elecciones.

“En lugar de flores, la familia y Zipporah Films solicitan amablemente que apoyen a su afiliada local de PBS -servicio público de radiodifusión estadounidense- o a una librería independiente en memoria de Frederick Wiseman”, concluye el comunicado.EFE

