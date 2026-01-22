Frederiksen agradece a países de la UE el «apoyo» en la crisis con EE.UU. por Groenlandia

2 minutos

Bruselas, 22 ene (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, agradeció este jueves a los países de la Unión Europea (UE) su «apoyo extremadamente importante» ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia y aseguró que, cuando Europa está unida, «los resultados se ven».

«Me gustaría expresar lo agradecidos que estamos en el Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, por todo el apoyo que hemos recibido de toda Europa. Ha sido extremadamente importante en esta situación tan difícil en la que nos hemos visto envueltos», recalcó Frederiksen a la prensa a su llegada a la reunión informal de líderes europeos que se celebra hoy en Bruselas.

En este sentido, sostuvo que los Estados miembros han «aprendido algo durante los últimos días y semanas», en referencia a las repetidas intervenciones y mensajes en los que Trump hablaba de la necesidad de que Groenlandia pasara a formar parte de EE.UU. por motivos de seguridad nacional.

La mandataria recordó además que han solicitado a la OTAN que esté «más presente en la región ártica», así como una «presencia permanente» de la Alianza en Groenlandia.

También se mostró partidaria de discutir con EE.UU. el Acuerdo de Defensa de Groenlandia que firmaron en 1951 tras la Segunda Guerra Mundial, pero siempre que sea de forma respetuosa y que no se cuestione la soberanía danesa sobre la isla.

«Creo que está claro para todos que somos un Estado soberano y que no podemos negociar eso, porque forma parte de los valores democráticos más básicos. Pero, por supuesto, podemos discutir con los Estados Unidos cómo podemos reforzar nuestra cooperación común en el Ártico», subrayó.

Antes, este mismo jueves, la líder danesa aseguró que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le informó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Solo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia», insistió Frederiksen en un comunicado. EFE

mas/ahg/rcf

(Foto)