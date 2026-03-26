Fuerte alza del petróleo arrastra a las bolsas

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El petróleo subió con fuerza este jueves ante la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, lastrando las bolsas.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, subió 5,74% a 108,09 dólares el barril hacia las 17H00 GMT.

El West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, subió 5,28% a 95,09 dólares el barril.

«Continúa la montaña rusa en el mercado», comentó Joshua Mahony, analista jefe de mercados en Scope Markets.

La tendencia a la baja comenzó en Asia, se confirmó en Europa y continúa en Wall Street.

El índice Nikkei de Tokio cayó 0,2%, al tiempo que las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Seúl, Manila y Yakarta se mantuvieron en terreno negativo.

Al cierre, París cedió 0,98%, Fráncfort 1,50% y Londres 1,33%. Milán terminó con una caída de 0,71% y Madrid 1,21%.

En Estados Unidos, Wall Street operaba con pérdidas y el Nasdaq caía 1,48%, el S&P 500 1,06% y el Dow Jones 0,66%.

Irán mantiene, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa 20% de las exportaciones mundiales de petróleo.

«Cuando el precio del petróleo sube, el mercado sigue un mismo guión: se produce una venta masiva de acciones y bonos», explicó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

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