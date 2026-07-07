Fuerte dispositivo de seguridad en Nairobi ante la convocatoria de protestas

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Nairobi, 7 jul (EFE).- La Policía de Kenia montó este martes un fuerte dispositivo de seguridad en Nairobi ante la convocatoria de protestas para esta jornada, y advirtió de que no tolerará disturbio alguno.

Las fuerzas de seguridad instalaron puntos de control en algunas de las principales carreteras, como Mombasa Road y Thika Road, mientras que las calles que conducen al Parlamento en el centro de la capital permanecen bloqueadas y vigiladas por numerosos agentes.

Miles de personas quedaron varadas o tuvieron que acceder a sus trabajos a pie al impedir la Policía el acceso de autobuses y furgonetas de transporte público al centro de la ciudad.

En esa zona, los negocios abrieron esta mañana y reinaba la calma pese al despliegue policial, según pudo constatar EFE.

«Nuestro deber sigue siendo el mismo: proteger la vida, salvaguardar la propiedad y preservar la paz», subrayó la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, cuerpo policial) en un comunicado.

«Todo keniano tiene el derecho constitucional a circular libremente, reunirse legalmente y expresarse pacíficamente. Sin embargo, ese derecho nunca debe utilizarse como pretexto para el saqueo, la destrucción, la intimidación, la violencia o los ataques contra ciudadanos y empresas inocentes», añadió la DCI.

Grupos pro derechos humanos habían notificado a la Policía su intención de celebrar este martes una marcha pacífica en el centro de Nairobi para conmemorar el «Día de Saba Saba» (Día de Siete Siete, en suajili).

El «Día de Saba Saba» remite al 7 de julio (7/7) de 1990, cuando miles de activistas prodemocracia salieron a las calles para exigir el retorno de Kenia al multipartidismo durante la presidencia de Daniel Arap Moi (1978-2002).

Este año, los convocantes de las protestas planean una marcha hasta el Parlamento para entregar a los legisladores una petición para que intervengan en relación con las presuntas ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión policial.

El año pasado, las protestas del «Día de Saba Saba», que sacudieron Nairobi y otras ciudades de Kenia y fueron duramente reprimidas por la Policía, causaron al menos 38 muertos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNHRC). EFE

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(foto) (vídeo)