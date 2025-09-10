The Swiss voice in the world since 1935

Fuertes lluvias e inundaciones paralizan un suburbio del oeste de México

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Un populoso suburbio de la ciudad mexicana de Guadalajara (oeste) quedó paralizado este martes luego de que fuertes lluvias provocaran la inundación de calles y grandes avenidas e impidieran a cientos de residentes llegar a sus viviendas.

Las severas precipitaciones, que comenzaron hacia el final de la tarde del lunes, produjeron la saturación y el desborde de un canal pluvial que obstruyó las vías de comunicación entre el suburbio de Tlajomulco de Zúñiga, en la zona sur de la metrópoli, y el centro de Guadalajara.

Con las rutas cerradas, cientos de vecinos de la zona se vieron impedidos de retornar a sus casas, por lo que pernoctaron en sus vehículos y hasta en el transporte público, hasta este martes cuando hallaron su lugar de residencia completamente inundado.

Con el agua hasta la cintura o utilizando botes inflables, los habitantes de Tlajomulco iniciaron un penoso retorno a sus casas, con el apoyo de las autoridades locales que trabajaban para desfogar el agua acumulada y retomar la normalidad.

«Estamos aquí con todo el equipo [de emergencia] en la parte baja de la Zona Valle (…) Es la parte donde se desbordó el Arroyo Seco. El día de ayer (lunes) tuvimos la precipitación más fuerte en este temporal», dijo a periodistas el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Velázquez.

Las lluvias provocaron también la caída de numerosos árboles, inundaciones en viviendas aún sin cuantificar de manera oficial y la volcadura de dos vehículos, uno de ellos un autobús de pasajeros con 17 personas, las cuales resultaron ilesas, según la alcaldía.

En Tlajomulco se ubica el aeropuerto internacional de Guadalajara, ciudad que será sede de algunos de los partidos del mundial de fútbol 2026.

El municipio también se ve sacudido a menudo por el hallazgo de fosas clandestinas, que las autoridades vinculan con la actividad del crimen organizado.

str-jla/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR