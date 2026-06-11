Fuerzas Armadas de Ecuador incautan 32 bultos de droga abandonados en el mar

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Quito, 11 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador incautaron 32 bultos de droga durante una operación de vigilancia y control marítimo realizada en el área insular del país, aunque desde el comando conjunto no dieron las coordenadas exactas del operativo.

La operación la ejecutó una unidad guardacostas de la Armada del Ecuador en coordinación con organismos de inteligencia de la Policía Nacional y, según explicaron, el cargamento fue detectado en aguas jurisdiccionales ecuatorianas.

Las primeras investigaciones apuntan a que los bultos se abandonaron en el mar con el objetivo de evadir los controles de las autoridades.

Las evidencias serán trasladadas a puerto y puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar el tipo y cantidad de sustancia incautada, así como para continuar con las investigaciones del caso.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con varios puertos, como los ubicados en Guayaquil (capital del Guayas), y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, unas 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo con datos oficiales. EFE

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