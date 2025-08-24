The Swiss voice in the world since 1935

Fuerzas de EEUU empiezan a salir de bases de Irak en cumplimiento con programa de retirada

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bagdad, 24 ago (EFE).- Las fuerzas de Estados Unidos que forman parte de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) han comenzado a abandonar las bases iraquíes de Bagdad y de la provincia occidental de Al Anbar, donde se concentran sus efectivos, en cumplimiento del acuerdo de retirada del país árabe.

Un coronel del Ejército iraquí dijo a EFE bajo condición de anonimato que «en los últimos dos días, las unidades militares de las fuerzas estadounidenses se retiraron de la base de Ain al Asad, en la provincia de Al Anbar (oeste), en dirección a Erbil», la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak.

Además, Estados Unidos también ordenó la salida de un número de sus efectivos estacionados en la base Victoria, adyacente al Aeropuerto Internacional de Bagdad, y fueron trasladadas por aire a Kuwait.

Esta retirada se produjo «en implementación del acuerdo firmado el año pasado entre Irak y Estados Unidos, que es el líder de las fuerzas de la coalición internacional», de acuerdo con la fuente, que apuntó que este proceso todavía se encuentra en «su primera fase» y se alargará hasta mediados del mes que viene.

En septiembre del año pasado, Irak y EE.UU. alcanzaron un acuerdo que estipula el fin de la misión de la coalición internacional contra el EI en el país en un proceso de 12 meses, en un plazo que expirará en septiembre para las zonas pertenecientes al Gobierno central iraquí.

La relación entre ambos países se mantendrá en materia de seguridad, y las fuerzas estadounidenses continuarán asesorando y apoyando a las iraquíes para erradicar los pocos focos que el grupo terrorista mantiene en el país, pero la misión militar de Washington en Erbil se extenderá hasta septiembre de 2026.

En total, más de 1.200 soldados estadounidenses deberán retirarse en septiembre, aunque Estados Unidos cuenta con alrededor de 2.500 efectivos en Irak que están presentes en el país en calidad de expertos y asesores de la coalición internacional, establecida en 2014 para luchar contra Estado Islámico. EFE

sy-se-cgs/ijm/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR