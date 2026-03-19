Fuerzas de submarinos estratégicos rusos están en máxima alerta de combate, dice almirante

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Moscú, 19 mar (EFE).- Las fuerzas de submarinos portamisiles estratégicos rusos, uno de los componentes de la triada nuclear rusa, están en estado de máxima alerta de combate, declaró este jueves el comandante de la Armada Rusa, almirante Alexandr Moiséev, en ocasión del 120 aniversario de la creación de la flota submarina de Rusia.

«Están en el estado de máxima alerta de combate, lo cual se ha confirmado reiteradamente durante inspecciones de control mediante ejercicios celebrados anualmente bajo el mando del presidente de Rusia (Vladímir Putin)», afirmó en una entrevista al periódico Krásnaya Zvezda, órgano oficial del Ministerio de Defensa ruso.

El artículo fue publicado en ocasión del 120 aniversario de la creación de estas fuerzas por decreto del emperador Nicolás II, que incluyó una nueva clase de buques, los submarinos, en la clasificación de los navíos de la Armada Rusa.

En su entrevista, Moiséev destacó el papel preponderante de los submarinos nucleares del proyecto 955 Borei, que se mantendrán en servicio hasta mediados del presente siglo «e incluso más, ya que en este proyecto se incluyó un considerable potencial de modernización».

Los submarinos de la clase Borei, de cuarta generación, son capaces de lanzar misiles intercontinentales Bulava y torpedos.

El almirante anunció que en estos momentos los astilleros de Sevmash contruyen dos nuevos submarinos de la clase Borei-A (modernizados), el ‘Dmitri Donskói’ y ‘Kniaz Potemkin’, que se sumarán a la Armada Rusa.

En la actualidad Rusia cuenta con ocho submarinos operativos de este tipo, recordó.

Además, anunció que en los próximos 10 años se prevé renovar la flota de submarinos multifuncionales de tercera generación con el novedoso proyecto Yasen/YasenM de cuarta generacion.

Estos nuevos submarinos contarán en su arsenal con «todos los sistemas de misiles modernos: Kalibr, Onix, Tsirkon» además de armamento submarino.

Los Yasen son submarinos atómicos de cuarta generación con un campo acústico reducido, por lo que resultan muy difíciles de detectar.

El almirante aprovechó la ocasión para felicitar a los marineros submarinistas rusos por el 120 aniversario de las fuerzas submarinas, y señaló que «la creación de una flota submarina moderna, ante todo atómica, es un gran logro científico técnico».

«Hoy, en el contexto de la compleja situación geopolítica, el incremento de la lucha por el dominio en el Ártico y el océano mundial, las fuerzas submarinas de la Armada Rusa juegan un papel importante en la disuasión estratégica y las garantías de seguridad a nivel mundial», señaló, al calificar estas tropas como «la élite de la Armada Rusa».EFE

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