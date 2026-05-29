Fujimori aventaja con seis puntos a Sánchez en encuesta para la segunda vuelta en Perú

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Lima, 28 may (EFE).- La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori tiene una intención de voto de 36 % mientras que su rival izquierdista Roberto Sánchez recibe 30 %, de acuerdo a la última encuesta publicada este jueves, a diez días de la segunda vuelta en Perú.

El sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado por el diario La República, revela que las preferencias hacia Fujimori han crecido unos seis puntos en las últimas semanas, mientras que las de Sánchez han bajado dos puntos porcentuales.

Asimismo, el porcentaje de votos nulos y blancos han caído a 6 % en este mes, frente al 24 % de abril pasado.

No obstante, el porcentaje de indecisos subió a 26 %, el doble reportado en abril último, y un 2 % asegura que no irá a votar el próximo 7 de junio.

De acuerdo al último sondeo, la candidata de Fuerza Popular concentra su voto en la capital Lima con el 51 %, seguido por regiones del norte con 32 %, así como en los sectores socioeconómicos más altos con el 50 % de preferencias.

En tanto, Sánchez, de Juntos por el Perú, reúne sus votantes en el centro y oriente del país con 40 y 38 %, respectivamente. Igualmente, el ámbito rural le otorga el 42 % de votos y especialmente los pobladores de los sectores más desfavorecidos, con 34 %.

La encuesta reveló que el 65 % de electores ya tienen decidido su voto, principalmente en Lima (71 %), con educación superior (69 %), los militantes de izquierda (75 %) y los de derecha (71 %).

El sondeo se aplicó a una muestra de 1.204 personas entre los días 22 al 26 de mayo con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.EFE

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