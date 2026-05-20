Fujimori aventaja en 4 puntos a Sánchez a menos de tres semanas de segunda vuelta en Perú

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Lima, 20 may (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori aventaja en cuatro puntos de intención de voto al izquierdista Roberto Sánchez, a falta de dos semanas para la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, según una encuesta publicada este miércoles.

El sondeo, realizado por la encuestadora Ipsos y difundido en el diario Perú 21, señaló que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cuenta con una intención de voto del 39 % frente al 35 % de Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Mientras, hay un 14 % de peruanos que piensa votar en blanco o nulo, y un 12 % que permanece todavía indeciso.

Así, esta encuesta muestra que la candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular ha ganado un punto respecto al anterior sondeo de Ipsos, publicado hace un mes en abril, en el que los dos contrincantes aparecían empatados con 38 %, por lo que en estas semanas el candidato y líder del partido Juntos por el Perú ha perdido tres puntos en intención de voto.

A su vez, los votos blancos y nulos bajaron en 3 puntos respecto a la encuesta previa y los indecisos subieron en cinco puntos, del 7 % al 12 %.

Mientras Keiko Fujimori, que pasó a la segunda vuelta con el 17,09 % y tenía asegurada su plaza en la ronda final, comenzó a hacer campaña en Lima y en distintos recorridos por el país a los pocos días de celebrarse la primera vuelta, Sánchez apenas ha salido de Lima a la espera de definirse su pase en una ajustada pugna con el ultraderechista Rafael López Aliaga, al que sobrepasó por apenas 21.000 votos y obtener el 12,03 %.

En ese sentido, Fujimori ha consolidado su respaldo en Lima, al pasar del 50 % 54 %, mientras que Sánchez ha perdido apoyo en las zonas rurales, al caer del 55 % al 49 %, según los datos reflejados en esta encuesta.

La candidata de Fuerza Popular ha logrado reducir ostensiblemente en este proceso electoral el porcentaje de gente que afirma que definitivamente no votaría por ella, al pasar del 66 % en febrero al 44 % en mayo, un porcentaje similar para Sánchez, cuyo porcentaje de rechazo ha ido subiendo a medida que la gente lo conocía, pues al inicio del proceso era desconocido para un 68 % de los electores.

El sondeo, que tiene un margen de error del 2,8 %, se realizó el 16 y 17 de mayo a 1.210 personas adultas a nivel nacional, cuando ya había culminado el escrutinio que confirmaba la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez. EFE

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