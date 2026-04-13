Fujimori celebra que la izquierda esté cerca de quedar fuera de la segunda vuelta en Perú

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Lima, 13 abr (EFE).- Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), celebró este domingo los resultados de un conteo rápido de actas que le sitúan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales junto al ultraderechista Rafael López Aliaga, «porque el enemigo es la izquierda, y no estaría en la segunda vuelta».

Tras conocer le difusión del conteo rápido realizado por la encuestadora Datum de 1.500 actas a nivel nacional, que le dan la primera posición con 16,8 % de votos válidos y López Aliaga con 12,9 %, la candidata del partido derechista Fuerza Popular afirmó que «el país ha comenzado a cambiar».

«Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda, y de acuerdo a los resultados del conteo, no estarían en la segunda vuelta, y eso es muy positivo para todos los peruanos», enfatizó Fujimori.

El conteo rápido, que tiene un margen de error del 1 %, da la tercera posición al centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 11,6 %, lo que estaría dentro del rango para que eventualmente pudiese alcanzar la segunda plaza de López Aliaga.

No obstante, la líder de Fuerza Popular sostuvo que «desde hace 25 años nos gobierna el antifujimorismo, que lo único que ha hecho es buscar excusas y lanzar muchos insultos».

«Nosotros no guardamos rencor. Todos estos años nos hicieron mejores. El país no lo salva una sola persona, sino un equipo, y este equipo se dirige y gobierna desde la Presidencia», dijo la candidata durante una intervención desde un hotel de Lima donde aguardó los resultados del conteo rápido.

Fujimori expresó «a todos los peruanos que tenemos los brazos abiertos para todos los que quieren trabajar por el desarrollo del país».

«El Perú no aguanta más improvisaciones. Hoy no es un día de festejo, porque nuestro país vive tiempos difíciles, pero es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está mucho más cerca de recuperar el orden», recalcó.

A la espera de los resultados oficiales que deberá brindar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) esta será la cuarta vez seguida que la candidata estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

López Aliaga, por su parte, llegará a esta instancia como líder del partido ultraderechista Renovación Popular, con el que ocupó hasta octubre pasado la alcaldía de Lima, que dejó para postular a la jefatura de Estado.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a unas 52.000 personas, algo que después el JNE ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes. EFE

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