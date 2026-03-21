Fujimorismo tendrá listas de electores de comicios de 2021 de Perú tras denunciar fraude

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Lima, 21 mar (EFE).- El partido de derecha Fuerza Popular, liderado por el fujimorismo, podrá acceder a las listas de electores de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021 gracias a un fallo judicial, tras haber denunciado sin pruebas un supuesto fraude luego de perder frente al entonces candidato y expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó la noche del viernes que fue notificada de una resolución emitida por un juzgado de la Corte Superior de Justicia, que declaró fundada la demanda de hábeas data presentada por la formación política, cuya candidata, Keiko Fujimori, perdió contra el izquierdista.

«Esta resolución dispone que la ONPE entregue al partido político las listas de los electores de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021 suprimiendo la información correspondiente a la fotografía, la firma manuscrita y la huella dactilar de dichos ciudadano», señaló el organismo electoral.

Además, agregó que la solicitud de Fuerza Popular abarca las listas electorales de mesas de sufragio donde emitieron su voto 18.856.802 ciudadanos en junio de 2021.

También, indicó que tras el fallo, entregará las listas de electores en formato digital en «el más breve plazo», pero en el caso de las listas en formato físico, estas ocupan alrededor de 2,5 millones de páginas y deben ser certificadas.

«La última resolución judicial reconoce el costo de la emisión de las copias certificadas 17,53 millones de soles (5 millones de dólares o 4,3 millones de euros) y señala que debe ser cubierto por la parte demandante», sostuvo la ONPE.

De igual manera, añadió que estos documentos contienen información considerada sensible, por lo que su difusión sin medidas de resguardo podría contravenir la Ley de Protección de Datos Personales y destacó que entregará las listas siempre que se garantice la protección de los datos personales involucrados.

Precisamente este jueves, la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú, Annalisa Corrado, reiteró la postura del bloque europeo de descartar cualquier tipo de fraude en elecciones generales de 2021, como denunció Keiko Fujimori, que vuelve a presentarse este año por cuarta vez a la Presidencia.

«No se ha detectado ningún fraude» en las elecciones de 2021, señaló en una rueda de prensa Corrado al mostrar su confianza en la metodología utilizada, la misma que se usará en este proceso en menos de un mes y en el que hay temores de que nuevas denuncias de fraude sin sustento vuelvan a causar un conflicto que divida al país.

Hace cinco años, el izquierdista Pedro Castillo se impuso a Fujimori por una diferencia de apenas 44.000 votos, lo que llevó a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) a denunciar un “fraude” sin pruebas consistentes e iniciar una campaña para revertir los resultados.

Este intento fue frenado por la postura de la comunidad internacional, respaldada en los informes de los observadores de la UE y la Organización de los Estados Americanos (OEA). EFE

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