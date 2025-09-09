The Swiss voice in the world since 1935

FundéuRAE: «exalumnos» o «antiguos alumnos», mejor que «alumni»

Madrid, 9 sep (EFE).- Las denominaciones “exalumnos” o “antiguos alumnos” son preferibles en español al latinismo “alumni”, que se usa con ese sentido en inglés, explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

Sin embargo, puede encontrarse este término en informaciones relacionadas con la educación: “Esta implicación de la sociedad onubense se ha visto correspondida con generaciones de alumnis que se han incorporado al mercado laboral” o “Alumnis, profesores y exprofesores llenan de finalistas los premios”.

En inglés, el latinismo “alumnus” (plural “alumni”) se emplea, tal como indican diccionarios de esta lengua, para referirse a una persona que estudió o se graduó en una determinada escuela o universidad. Esta idea puede expresarse en español con construcciones como “antiguos alumnos”, “exalumnos” y, en América, también “egresados”, que, de acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”, significa ‘persona que sale de un establecimiento docente después de haber terminado sus estudios’.

En consecuencia, tampoco es recomendable usar en español la forma “alumnis”, en la que se añade una “s” para marcar el plural del latinismo, que ya de por sí indica pluralidad. Por ello, es también impropio “un alumni” en lugar de “un antiguo alumno”, “un exalumno” o “un egresado”.

Así pues, en las oraciones del principio, lo más adecuado habría sido escribir, por ejemplo, “Esta implicación de la sociedad onubense se ha visto correspondida con generaciones de antiguos alumnos que se han incorporado al mercado laboral” y “Exalumnos, profesores y exprofesores llenan de finalistas los premios”.

En caso de querer utilizar el latinismo, se recuerda que lo apropiado es destacarlo en cursiva (o entre comillas, si no se dispone de este tipo de letra): “los “alumni”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

