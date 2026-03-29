‘Furiosa’, el cómic que reinterpreta en clave feminista la leyenda del Rey Arturo

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 29 mar (EFE).- El Rey Arturo es de todo menos un héroe. Excalibur, su legendaria espada mágica, acumula polvo en un rincón del castillo y los excesos con el alcohol le alejan de sus días de gloria. Pero su hija, Ysabel, siente el poder de la espada y decide huir en busca de aventuras. Bajo esta premisa, ‘Furiosa’ llega para reintrerpretar el clásico en clave feminista en un intento de “cambiar la percepción del mundo”.

“Creo que hay una evolución positiva en la forma de representar la feminidad en el cómic. Lo explicaría por el hecho de que cada vez hay más mujeres en la profesión y de que las nuevas generaciones de autores y autoras son conscientes de lo absurdo de nuestro sistema patriarcal”, asegura en una entrevista con EFE Mathieu Burniat, responsable del dibujo en ‘Furiosa’.

El cómic (Norma Editorial, 248 páginas), parte de esa premisa original y toma el mito del Rey Arturo para presentarlo como un monarca decadente, alcohólico y machista que decide casar a su hija con un barón, rancio y mucho mayor que ella.

Ante esa situación, la princesa, en su huida, descubre que la espada mágica de su padre forjada por el mago Merlín le habla, decide ayudarla en su viaje y otorgarle todo su poder. Ambos se convierten en un dúo inesperado en una aventura escrita por Geoffroy Monde llena de humor y acción.

Revisar el clásico para romper estereotipos

“Las ficciones tienen el poder de cambiar nuestra percepción del mundo y, tienen un papel importante que desempeñar en la evolución de nuestra sociedad. Pero una gran parte de los relatos siguen transmitiendo clichés negativos y estereotipados sobre las mujeres”, añade Burniat.

A través de un apartado de diseño dinámico, expresivo y colorido, Burniat plasma con brillantez la sorna y la juventud de la protagonista, que se abre camino en un mundo hostil.

En un primer momento la idea del guionista fue la de no dar referencias (Arturo, Merlín o Excalibur) y crear de cero una historia propia, pero Burniat logró convencerlo de la necesidad de reinventar la leyenda original con sus personajes: “creo que es más fácil entrar en un relato cuando encuentras elementos que ya conoces. Nuestro cómic es tan disparatado que me pareció útil dar algunos puntos de referencia a los lectores”.

‘Furiosa’ es un libro muy actual que saca los colores a la literatura clásica y empuja al lector a entender el mundo desde un prisma de libertad creativa: “Los editores y los lectores buscan ante todo una buena historia. Nuestra obra está lejos de ser escandalosa y nunca ha sido objeto de controversia. Y los lectores parecen estar satisfechos.”, concluye. EFE

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