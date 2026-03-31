Futbolistas argentinas rompen el silencio sobre acoso sexual y abuso de entrenador

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Buenos Aires, 31 mar (EFE).- Cuatro futbolistas argentinas que integraron el seleccionado nacional hablaron este martes por primera vez de manera pública sobre los hechos de acoso sexual y abuso perpetuados por el entrenador Diego Guacci denunciados en 2021 ante la FIFA, que consideró que no existían pruebas suficientes para sancionarlo.

Luana Muñoz, Gabriela Garton, Aldana Cometti y Camila Gómez Ares, cuatro de las cinco futbolistas que denunciaron a Guacci, rompieron el silencio este martes en diálogo con el diario argentino La Nación sobre los comportamientos abusivos del entrenador, entre los que mencionan acoso sexual, hostigamiento y discriminación.

Los hechos se produjeron principalmente durante su desempeño como entrenador en los clubes River Plate y UAI Urquiza, aunque Guacci también dirigió algunas categorías juveniles de la selección argentina.

En la entrevista, las jugadoras aseveraron que el entrenador utilizaba con ellas un lenguaje denigratorio basado en su género y su orientación sexual.

Garton, exarquera de la selección argentina y actual jugadora del equipo australiano FC Bulleen Lions, reprodujo una de las frases de Guacci, enunciada tras una derrota: “¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cogerlas (follarlas) por el orto (culo)?”

«Sos como todas las demás, capaz de bajarte los pantalones y hacerte violar para estar en la selección’”, dijo también el entrenador a Garton, según recordó la jugadora.

“Cuando llegué a River y justo él se incorporaba como entrenador me llamó la atención que más de la mitad del plantel decidiera irse a otro club, pero con el tiempo entendí lo que pasaba con esta persona”, relató Muñoz, que actualmente se desempeña en el club Belgrano de Córdoba.

Cometti, que aún hace parte del seleccionado nacional, expresó tristeza e impotencia ante lo que consideró la «injusticia» de que Guacci no fuera sancionado.

La quinta denunciante, cuya identidad no fue revelada, contó a La Nación que en una ocasión el entrenador se mostró en ropa interior y con una erección ante ella en una videollamada y le pidió fotografías íntimas. Ante la negativa de la jugadora, Guacci dijo que era la primera vez que le decían que no y expresó: «Vos me ponés así».

La futbolista reveló, además, que el entrenador la acosó durante meses por distintas plataformas digitales.

Uno de los motivos por los cuales las jugadoras decidieron hablar públicamente, según expresaron en la entrevista, fue la inacción por parte de la FIFA, que -destacaron- escuchó únicamente la versión de Guacci y un año más tarde cerró la investigación al concluir que «las pruebas en el expediente son insuficientes para corroborar los hechos relatados por las jugadoras».

Si bien las futbolistas no han acudido a la Justicia argentina, el caso ha desencadenado una serie de denuncias cruzadas entre las partes por los delitos de daños y perjuicios y calumnias e injurias. EFE

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