Génesis humilla a Olimpia con histórica goleada en el torneo Apertura hondureño

Tegucigalpa, 9 nov (EFE).- El modesto Génesis humilló este domingo con paliza de 6-2 a Olimpia, líder del torneo hondureño Apertura, en partido de la decimonovena jornada, que se inició el sábado con tres partidos.

Ni el más pesimista de los aficionados del Olimpia, vigente campeón, el de mayor cantidad de seguidores y más títulos ganados, con 39, se imaginó que el Génesis, de local, lo vapulearía con una goleada para el olvido, en el Estadio Roberto Suazo Córdova, de la Ciudad de La Paz, en el centro de Honduras.

Dirigido por el portugués Fernando Mira, un inspirado Génesis aprovechó los errores defensivos de Olimpia, que ha sufrido una de las mayores derrotas en muchos años en el fútbol hondureño, lo peor, ante un modesto rival.

La derrota dejó a Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, siempre en el primer lugar, con 37 puntos, uno menos que Marathón, su escolta más cercano, que el sábado se impuso 1-0 a Platense.

Espinel no ocultó su disgusto por la abultada derrota que sufrió Olimpia y le anunció a sus jugadores que renunciaba como entrenador, lo que el lunes le notificará a los directivos del club.

En el segundo partido de hoy, Motagua, con el español Javier López como timonel, venció 2-1 a Choloma.

Motagua hizo sus goles en el primer tiempo y Choloma descontó iniciando el segundo.

El resultado le permitió a Motagua, que tiene un partido menos, escalar a la cuarta casilla con 25 unidades, empatado con Real España, que le supera por mejor diferencia de goles.

Al cierre de la fecha 19 Olimia, Marathón, Real España y Motagua, considerados los cuatro mejores equipos del fútbol hondureño, están situados en los primeros cuatro lugares.

El sábado, Marathón, del argentino Pablo Levallén, superó por 1-0 a Platense con gol anotado por Rubilio Castillo cuando el partido estaba por finalizar. Además, Castillo fue expulsado por doble amonestación.

Real España escaló al tercer lugar al imponerse de visita por 0-2 a Victoria, que sigue hundido en el último con cinco.

Los goles de Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, fueron anotados por el defensa panameño Daniel Aparicio, y Jhow Benavídez, su capitán, de lanzamiento de penalti.

Victoria, de la mano del colombiano John Jairo López, ha sumado un triunfo y dos empates en 16 partidos disputados.

El segundo juego en el inicio de la fecha 19, entre Olancho y Universidad Pedagógica, finalizó con empate 1-1.

El gol del Universidad Pedagógica, que fue primero en anotar, lo convirtió Félix García, mientras que el de Olancho el uruguayo Rodrigo de Oliveira.

El marcador dejó a Universidad Pedagógica en el sexto puesto, con 21.

De los once equipos que compiten en el Apertura hondureño, Juticalpa, séptimo con 20 unidades, descansó en la decimonovena fecha. EFE

