Gaesa, el opaco gigante económico en manos del ejército cubano al que apunta EE.UU.

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La Habana, 23 may (EFE).- Dentro de su campaña de presión, Estados Unidos está cerrando el cerco económico sobre Cuba y ha puesto el foco en la mayor empresa estatal del país, el conglomerado de los militares Gaesa, atacando sus fuentes de ingresos e imponiéndole sanciones.

Este gigante es, pese a sus dimensiones, un gran desconocido en la isla y lleva décadas operando entre el silencio oficial -para evitar el escrutinio estadounidense, pero también las preguntas de los cubanos- y los rumores y críticas de sus detractores.

¿Qué es Gaesa?

Gaesa es el Grupo de Administración Empresarial S.A., el conglomerado industrial y comercial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), un grupo con una vasta cartera y un volumen de activos equivalente al 40 % del producto interno bruto (PIB) cubano.

Según un estudio del economista cubano Pavel Vidal, Gaesa «administra los principales flujos de divisas del país, convirtiéndose en el actor económico más influyente de Cuba».

¿Cómo surgió?

Gaesa nació en 1995 como una fórmula para financiar al ejército en pleno Período Especial, la profunda crisis que siguió al derrumbe del campo socialista en Europa. Como el Estado cubano era incapaz de proporcionar a las FAR el presupuesto que precisaban, le dio facilidades para generar sus propios ingresos.

Raúl Castro, como ministro de las FAR, la apoyó en sus primeros años y luego, cuando accedió a la presidencia, favoreció su expansión acelerada, siguiendo -según Vidal- no sólo una lógica empresarial, sino más bien una «estrategia política deliberada de centralización de los activos más rentables».

En esta labor trabajó codo con codo con quien fue su yerno, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, general y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), quien fue su presidente ejecutivo durante casi tres décadas y hasta su muerte en 2022.

López-Calleja es, además, el padre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto del expresidente que parece que se ha posicionado como uno de los interlocutores cubanos en las actuales negociaciones con Washington.

¿Cuáles son sus principales negocios?

Actualmente Gaesa tiene un control estratégico del turismo, la principal entrada de divisas por años en la isla (junto a las remesas y las misiones médicas al exterior).

El conglomerado es dueño de gran parte de los hoteles (Grupo Gaviota), aunque muchas veces los gestionan cadenas extranjeras; así como de agencias de viajes, servicios de transporte de viajeros, restaurantes y marinas, entre otros.

Además controla el monopolio de las telecomunicaciones Etecsa, y, a través de la empresa AUSA, la Zona de Desarrollo Especial de Mariel (ZDEM), el principal puerto de contenedores de Cuba.

Asimismo, cuenta con redes de tiendas minoristas en divisas (TRD Caribe, Palco, Panamericana), gasolineras (Cimex), inmobiliarias (Caribe, Palco y Cubija) y una agencia empleadora (Palco).

También dispone de intereses en el transporte aéreo (Aerogaviota) y terrestre (Transgaviota), la construcción (Almest), la organización de eventos (Palco), el sector financiero (Fincimex, Rafin, Banco Financiero Internacional) y la logística (Almacenes Universales, Transpak).

¿Qué cifras maneja?

Esto es incierto, debido a la opacidad con que opera el conglomerado. El diario estadounidense ‘The Miami Herald’ informó que Gaesa disponía en 2024 de reservas líquidas de 14.500 millones de dólares, unas cifras que han sido objeto de debate.

Un estudio de la revista británica ‘The Economist’ estimaba que con el derrumbe del turismo y las remesas, el conglomerado apenas contaba actualmente con unos 1.000 millones de dólares.

Lo que parece emerger con cierta certeza alrededor de Gaesa son su situación privilegiada: sus balances no están integrados en el presupuesto nacional, parece que apenas paga impuestos y, además, su actividad no es auditada por la Contraloría General.

¿Quiénes la controlan?

La presidenta ejecutiva de Gaesa es Ania Guillermina Lastres, general, miembro del Comité Central del PCC y de la Asamblea Nacional. Tanto Gaesa como ella a título individual se encuentran entre los primeros sancionados por la Orden Ejecutiva 14404 de 1 de mayo.

Este jueves la Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. revocó la residencia permanente de una hermana de Lastres que vivía en Miami y la detuvo, acusándola de colaborar con el Gobierno cubano y representar, por tanto, una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Su estructura, más allá de algunos cargos más visibles, es poco conocida. Este conglomerado no es citado en los medios oficiales y ni siquiera su nombre aparece en la fachada del edificio que acoge su casa matriz, en la habanera Avenida del Puerto. EFE

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